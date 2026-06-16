Ola de frío extremo en el AMBA: qué días el termómetro llegará a 0°

Qué sucederá la próxima semana: el termómetro llegará a 0°

La semana más cruda será, sin dudas, la que iniciará el lunes 22 de junio. Si bien los días martes, miércoles y jueves, la mínima rondará entre los 4°C y 6°C, el frío se acrecentará hacia el fin de semana: para el viernes 26 de junio se espera 1°C de temperatura oficial, pudiendo la sensación térmica estar por debajo de esa marca, es decir, en el 0°.

Para el sábado, se espera una mínima de 3°C, mientras que el domingo y lunes el frío extremo volverá a marcar entre 1°C y 2°C en el termómetro.

La máxima de estas jornadas no superará los 11°C, de manera que hay que prepararse para días climáticamente muy difíciles.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.