Ola de frío extremo en el AMBA: qué días el termómetro llegará a 0°
Un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional y otros sitios climáticos anticipan que este frío es sólo el inicio de días muy crudos.
Llegó una ola de frío extremo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las bajas temperaturas no dan tregua. Lo cierto es que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el sitio Meteored, lo peor está por venir, ya que el pronóstico anticipa jornadas con el termómetro cerca de 0°.
Frío extremo en el AMBA: se vienen días congelados
El sitio Meteored coincidió en las térmicas brindadas con el Servicio Meteorológico Nacional, pero estos pronosticadores ofrecen un pronóstico mucho más extendido que el del organismo nacional. Por ello, indicaron que esta semana será la antesala de días donde porteños y bonaerenses se congelarán.
Qué sucederá la próxima semana: el termómetro llegará a 0°
La semana más cruda será, sin dudas, la que iniciará el lunes 22 de junio. Si bien los días martes, miércoles y jueves, la mínima rondará entre los 4°C y 6°C, el frío se acrecentará hacia el fin de semana: para el viernes 26 de junio se espera 1°C de temperatura oficial, pudiendo la sensación térmica estar por debajo de esa marca, es decir, en el 0°.
Para el sábado, se espera una mínima de 3°C, mientras que el domingo y lunes el frío extremo volverá a marcar entre 1°C y 2°C en el termómetro.
La máxima de estas jornadas no superará los 11°C, de manera que hay que prepararse para días climáticamente muy difíciles.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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