Cuánto cuesta hacer un asado

Todo está caro en Argentina y eso no es una novedad. No obstante, hay algunos antojos culturales que al argentino le cuesta soltar, como por ejemplo, el placer de hacer un buen asado. Ahora bien, seamos o no expertos en encender el fuego, la realidad es que el valor de la carne -en la actualidad- es cada vez más alto y darse el "gustito" se vuelve cuesta arriba.