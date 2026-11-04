Asalto en un comercio en Batán: le robó el celular, le exigió la contraseña y vació la caja registradora
Sucedió este martes en una verdulería. El autor de 19 años fue detenido y quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Un delincuente de 19 años fue detenido este martes en la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón por asaltar una verdulería, donde amenazó con un arma blanca a la empleada y le sustrajo el celular y la caja registradora.
El hecho de inseguridad ocurrió esta mañana, alrededor de las 11:30, en avenida Perón y Domingo Batán. Una empleada de 21 años fue sorprendida por el ladrón, quien ingresó al local con vestimenta oscura y con un cuchillo en la mano.
Un video grabado por la cámara de seguridad de la verdulería muestra cómo el sujeto fue directo al mostrador para arrinconar a la mujer. "La plata y el celular, dale", le repitió varias veces. Luego de que le entregara su iPhone 13, le exigió que le dijera la contraseña, y ella le respondió que no la sabía. "¿No te sabés la contraseña?", le dijo. Acto seguido, abrió caja registradora.
Mientras el delincuente tomaba la caja registradora, la empleada salió del comercio hacia la calle para pedir auxilio. El asaltante escapó en dirección a la colectora con aproximadamente $60.000 y un iPhone 13.
A partir de la denuncia y del análisis de las cámaras de seguridad aportadas por la víctima, personal de la Comisaría Octava y del Grupo Técnico Operativo logró identificar al presunto autor y puso en marcha un operativo de búsqueda en las inmediaciones.
Durante las recorridas, los efectivos observaron a un joven de 19 años en la zona de las calles 136 y 155. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó el teléfono sustraído entre los pastizales, aunque fue interceptado cerca de la colectora y la calle 136. En su poder llevaba $23.300 en efectivo, que serían parte del dinero robado. El celular fue recuperado y se dispuso su restitución a la víctima.
La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 14, conducida por el fiscal Fernando Berlingeri, que ordenó notificar al joven de la formación de una causa por "robo agravado por el uso de arma blanca" y disponer su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.
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