Asalto en un comercio en Batán: le robó el celular, le exigió la contraseña y vació la caja registradora

Durante las recorridas, los efectivos observaron a un joven de 19 años en la zona de las calles 136 y 155. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó el teléfono sustraído entre los pastizales, aunque fue interceptado cerca de la colectora y la calle 136. En su poder llevaba $23.300 en efectivo, que serían parte del dinero robado. El celular fue recuperado y se dispuso su restitución a la víctima.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 14, conducida por el fiscal Fernando Berlingeri, que ordenó notificar al joven de la formación de una causa por "robo agravado por el uso de arma blanca" y disponer su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.