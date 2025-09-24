Triple femicidio en Florencio Varela: allanamiento en Villa Zavaleta deja más detenidos

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, lo que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido del vehículo que las llevó hasta su trágico final.

Quiénes son los primeros detenidos del triple femicidio de Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que las chicas habían caído "en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico".

Luego trascendieron datos de los detenidos, dos de los cuales estaban limpiando con lavandina la casa de Florencio Varela durante la madrugada de este miércoles, cuando personal de la DDI de La Matanza se presentó para un allanamiento en el que encontraron los restos de las jóvenes.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de nacionalidad peruana llamado Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, además de tres argentinos cuyos nombres son Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, consignó el sitio Infobae.