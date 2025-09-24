Triple femicidio en Florencio Varela: allanamiento en Villa Zavaleta deja más detenidos
Aseguran que los investigadores siguen una pista narco detrás del femicidio de Brenda, Morena y Lara, cuyos cuerpos fueron encontrados este miércoles.
En el marco de la investigación por el triple femicidio de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya detuvo a un total de 12 personas, ocho de ellas durante allanamientos en la Villa Zavaleta, en la noche del miércoles.
Según informó el canal de noticias TN, los investigadores siguen una pista narco. Las fuerzas de seguridad buscaban a un presunto jefe narco y a los autores materiales del hecho.
El trágico hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes se produjo esta mañana en una casa de Florencio Varela, en la misma zona donde se había registrado la última señal del celular de una de las víctimas. La pareja que vivía en la vivienda fue arrestada.
Según fuentes policiales, la mujer habría confesado que el crimen se cometió en el marco de una supuesta venganza de una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.
Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes pasado. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, lo que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido del vehículo que las llevó hasta su trágico final.
Quiénes son los primeros detenidos del triple femicidio de Florencio Varela
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que las chicas habían caído "en una trampa organizada por una organización trasnacional de narcotráfico".
Luego trascendieron datos de los detenidos, dos de los cuales estaban limpiando con lavandina la casa de Florencio Varela durante la madrugada de este miércoles, cuando personal de la DDI de La Matanza se presentó para un allanamiento en el que encontraron los restos de las jóvenes.
Los detenidos fueron identificados como un hombre de nacionalidad peruana llamado Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, además de tres argentinos cuyos nombres son Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, consignó el sitio Infobae.
