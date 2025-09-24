Masiva movilización en Plaza de Flores por el triple femicidio de Florencio Varela: "Todas las vidas importan"

Marchas en Florencio Varela y Mar del Plata en repudio al triple femicidio y en reclamo de justicia

Vecinos de Florencio Varela y de la ciudad de Mar del Plata se manifestaron al final de este miércoles en repudio del crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron localizados tras cuatro días de búsqueda por parte de sus familiares y amistades.

Aunque las chicas eran de Ciudad Evita, la primera manifestación se desarrolló pasadas las 19 en inmediaciones de la casa de Florencio Varela, sobre Río Iguazú 745, donde la Policía encontró de madrugada los cuerpos de las víctimas.

Con carteles de Ni una Menos y pedidos de justicia, los manifestantes se identificaron no sólo como allegados a las dos mujeres de 20 años y la adolescente de 15, sino también como militantes contra la violencia de género.

"Me llamo Carla, soy trabajadora de la salud y vine hoy a acompañar porque lo que estamos viviendo es terrible. Nos vienen a decir que nos pasamos tres pueblos, que hacer reels 'graciosos' expresando misoginia, metiendo a mujeres dentro de bolsas, es gracioso, el Presidente abiertamente machista recortó las políticas de género y el gobernador Kicillof mandó a reprimir a la familia que venían reclamando la aparición con vida de las pibas", relató una joven de Quilmes al canal C5N.

El sentimiento de Carla fue espejado en Mar del Plata, donde una manifestación espontánea llenó las calles del centro con pancartas también contra la violencia de género y el triple femicidio que salió a la luz este miércoles.

"Matan a una piba cada 36 horas, en lo que va de 2025. Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras podemos ser la próxima", comentó una joven en la reunión de Mar del Plata.

Una tercera reunión se produjo pasadas las 19.15 en La Tablada, que fue el último punto donde las cámaras de seguridad de la vía pública captaron con vida a Brenda, Lara y Morena.