Marchas en Florencio Varela y Mar del Plata en repudio al triple femicidio y en reclamo de justicia

El sentimiento de Carla fue espejado en Mar del Plata, donde una manifestación espontánea llenó las calles del centro con pancartas también contra la violencia de género y el triple femicidio que salió a la luz este miércoles.

"Matan a una piba cada 36 horas, en lo que va de 2025. Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras podemos ser la próxima", comentó una joven en la reunión de Mar del Plata.

Una tercera reunión se produjo pasadas las 19.15 en La Tablada, que fue el último punto donde las cámaras de seguridad de la vía pública captaron con vida a Brenda, Lara y Morena.

Cronología del triple crimen

Eran las 21.15 del viernes cuando las tres jóvenes se subieron al asiento trasero de una camioneta Chevrolet Tracker que las pasó a buscar por La Quila y El Tiburón, en La Tablada, para luego tomar la Avenida Crovara con rumbo a la General Paz.

chicas desaparecidas ciudad evita camioneta

Siguiendo un plan que no está claro aún, la camioneta fue detectada a las 22 del mismo día por una cámara del Municipio de Lomas de Zamora. Finalmente fue encontrada -ya quemada- en una zona del Bajo Flores, cerca de la villa 1-11-14.

Pero volviendo a las chicas, el celular de Lara Gutiérrez, de 15 años, emitió señal hasta las 23.30 del viernes, cuando la joven ya se encontraba en Florencio Varela.

Los investigadores creen que el crimen podría haber ocurrido entre las 0 y las 3 del sábado.