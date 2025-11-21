Fin de semana largo: quiénes tienen feriado hoy viernes 21 de noviembre y qué pasa con los que trabajan

La fecha clave es el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente es el 20 de noviembre (cayendo este año en jueves). Para asegurar que la conmemoración se traduzca en un descanso prolongado, el Ejecutivo decidió trasladar el feriado al lunes 24 de noviembre, armando así el fin de semana largo de tres días que aplica a casi todos los trabajadores del país.