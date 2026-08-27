Fuerte explosión en un hotel de Constitución: 12 heridos y decenas de evacuados
Cinco pacientes tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos. El SAME y Bomberos desplegaron un importante operativo en el lugar.
Una fuerte explosión se registró minutos antes de la medianoche en el interior de un hotel familiar en el barrio porteño de Constitución. El siniestro dejó doce personas heridas, de las cuales cinco tuvieron que ser derivadas a hospitales, además de la evacuación total de quienes se alojaban en el establecimiento.
Según informaron fuentes del operativo, el incidente se habría producido por un escape de gas en la planta baja del Hotel "Baccara", ubicado en la calle Salta al 952, entre Estados Unidos y Carlos Calvo.
Tras la explosión, en el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia con la intervención de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y Bomberos de la Ciudad.
La onda expansiva provocó daños visibles en el edificio. Como consecuencia de la explosión, estallaron vidrios, ventanas y persianas, mientras que también se observaron grietas y rajaduras en las paredes del establecimiento, aunque resta determinar si estas se debieron puntualmente al estallido.
El Hotel Baccara cuenta con dos pisos y 46 habitaciones, de las cuales la mayoría se encontraban ocupadas al momento del incidente. En total, se informó que había cerca de 25 personas en el interior, las cuales fueron evacuadas tras la explosión y recibieron asistencia por parte de personal de la Red de Atención para Personas en Situación de Calle de la Línea 108.
Explosión en Constitución: doce heridos y cinco traslados
El hecho dejó un saldo de 12 pacientes asistidos. Siete de las personas afectadas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras cinco debieron ser trasladadas a por el SAME a diferentes hospitales porteños. Según se informó, tres fueron derivados al Hospital Penna y otros dos al Hospital Durand.
Del total de heridos, cinco eran hombres, cinco mujeres y en dos casos no se consignó el sexo. En cuanto a las edades, seis eran menores y seis mayores.
Para responder a la emergencia, el SAME desplegó diez móviles, mientras que Bomberos de la Ciudad asistieron al siniestro con cuatro dotaciones.
Luego de la evacuación, las personas que se encontraban alojadas en el hotel no pudieron regresar al establecimiento. El ingreso quedó supeditado al peritaje que deben realizar los Bomberos en el lugar y a la autorización del fiscal a cargo del caso. Hasta que se cumplan esas instancias, los evacuados tampoco podrán ingresar para retirar sus pertenencias.
La investigación deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la explosión y establecer el origen del escape de gas que habría provocado el incidente.
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