Fuerte explosión en un hotel de Constitución: 12 heridos y decenas de evacuados

La explosión obligó a evacuar a todas las personas que se alojaban en el hotel

Explosión en Constitución: doce heridos y cinco traslados

El hecho dejó un saldo de 12 pacientes asistidos. Siete de las personas afectadas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras cinco debieron ser trasladadas a por el SAME a diferentes hospitales porteños. Según se informó, tres fueron derivados al Hospital Penna y otros dos al Hospital Durand.

El SAME y Bomberos desplegaron un importante operativo en el lugar

Del total de heridos, cinco eran hombres, cinco mujeres y en dos casos no se consignó el sexo. En cuanto a las edades, seis eran menores y seis mayores.

Para responder a la emergencia, el SAME desplegó diez móviles, mientras que Bomberos de la Ciudad asistieron al siniestro con cuatro dotaciones.

Luego de la evacuación, las personas que se encontraban alojadas en el hotel no pudieron regresar al establecimiento. El ingreso quedó supeditado al peritaje que deben realizar los Bomberos en el lugar y a la autorización del fiscal a cargo del caso. Hasta que se cumplan esas instancias, los evacuados tampoco podrán ingresar para retirar sus pertenencias.

La investigación deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la explosión y establecer el origen del escape de gas que habría provocado el incidente.