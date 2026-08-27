Persecución y tiros en El Palomar: hay dos detenidos detenidos tras un robo
Uno de los sospechosos escapó por los techos, atacó a los efectivos con objetos contundentes y fue reducido tras recibir disparos disuasivos.
En el marco de una investigación por un robo, personal policial de la Comisaría 6ta de Morón llevó adelante un allanamiento en la localidad de El Palomar que culminó con dos detenidos.
El operativo se originó a partir de la denuncia de una vecina de la calle Ramón Falcón al 1100, quien constató el ingreso de delincuentes a su vivienda para robar una motocicleta Honda Wave blanca y otras pertenencias.
A raíz de las tareas investigativas desplegadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO), la Justicia ordenó un allanamiento, donde se logró la detención de un joven y el recupero la moto.
Durante la irrupción policial, un segundo implicado de 37 años intentó escapar por los techos de las viviendas linderas, lo que motivó un inmediato operativo cerrojo hasta cercarlo en la intersección de las calles Dinamarca y D’Amico. Al verse acorralado, el individuo comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, quienes repelieron la agresión con disparos disuasivos de escopeta, impactando en la zona abdominal del sujeto.
Tras arrojarse del techo, el hombre fue reducido y aprehendido con lesiones leves que no revisten peligro de vida.
En el procedimiento se determinó además que, en el trayecto de su huida, el sospechoso había sustraído una bicicleta tipo Mountain Bike de un inmueble sobre la calle Rosales al 900, la cual fue recuperada para su posterior restitución.
En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N° 1 del Departamento Judicial de Morón, en tanto el Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y el hecho fue caratulado como "Robo agravado por escalamiento" y "Aprehensión por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa".
El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento y dispuso las diligencias correspondientes. Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el robo ocurrido en la vivienda de El Palomar.
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