Persecución y tiros en El Palomar: hay dos detenidos detenidos tras un robo

En el procedimiento se determinó además que, en el trayecto de su huida, el sospechoso había sustraído una bicicleta tipo Mountain Bike de un inmueble sobre la calle Rosales al 900, la cual fue recuperada para su posterior restitución.

En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N° 1 del Departamento Judicial de Morón, en tanto el Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y el hecho fue caratulado como "Robo agravado por escalamiento" y "Aprehensión por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa".

El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento y dispuso las diligencias correspondientes. Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el robo ocurrido en la vivienda de El Palomar.