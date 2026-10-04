Asesinaron a un joven uruguayo en Palermo y hay dos detenidos: investigan un posible crimen narco

Dos detenidos y un arma secuestrada

Luego de recibir un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y detuvieron a dos sospechosos en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 "Patricios". Además, los investigadores buscan a otros dos hombres que, según los primeros testimonios, habrían participado del ataque.

En ese sector también fue encontrada un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga, que está bajo custodia policial y será sometido a distintos peritajes para determinar si fue utilizado en el homicidio, además de buscar posibles huellas, rastros genéticos y coincidencias balísticas con los proyectiles y las vainas halladas en el departamento.

Los investigadores colocaron una carpa para proteger el arma de los aspersores del parque mientras se realizaban las pericias, según indicaron fuentes vinculadas al operativo.

Investigan un posible ajuste de cuentas en Palermo

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que el homicidio haya sido un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque por el momento esa posibilidad no fue confirmada. La modalidad del ataque, la cantidad de personas que habrían participado y el hecho de que los agresores aparentemente hayan ingresado sin forzar la puerta forman parte de los elementos que los investigadores buscan reconstruir.

Mientras continúa la búsqueda de los otros sospechosos, la Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona, los testimonios de los familiares y las pericias sobre el arma secuestrada para reconstruir la secuencia del crimen e identificar a todos los responsables.

El expediente quedó en manos de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que deberá determinar qué participación tuvo cada uno de los detenidos y, principalmente, cuál fue el móvil del homicidio que conmocionó al barrio de Palermo.