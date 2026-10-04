Asesinaron a un joven uruguayo en Palermo y hay dos detenidos: investigan un posible crimen narco
La víctima tenía 29 años y había llegado al país hacía pocas semanas. Buscan a otros dos sospechosos y analizan un posible ajuste de cuentas.
Un joven uruguayo de 29 años fue asesinado a balazos dentro de un departamento del barrio porteño de Palermo, donde se encontraba junto a su familia. Por el crimen hay dos sospechosos detenidos y otros dos son buscados, mientras la Justicia investiga si se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.
El homicidio ocurrió este domingo a la madrugada en una vivienda ubicado en Costa Rica al 5200. Según los primeros testimonios incorporados a la causa, entre tres y cuatro personas ingresaron al inmueble, dispararon contra el joven y escaparon rápidamente.
"Entraron, dispararon y se fueron", relató uno de los familiares que se encontraba en el lugar.
Uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer es cómo ingresaron los atacantes, ya que, de acuerdo con los familiares, no encontraron signos de violencia en la puerta ni en la cerradura. Por ese motivo, la Justicia intenta determinar si la víctima conocía a alguno de los agresores o si los atacantes contaban con información que les permitió acceder al lugar sin forzar la entrada.
El joven había llegado a la Argentina hacía pocas semanas, según informaron fuentes judiciales, y ahora la Policía de la Ciudad trabaja junto con autoridades uruguayas para conocer sus antecedentes y reconstruir sus últimos movimientos.
Dos detenidos y un arma secuestrada
Luego de recibir un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y detuvieron a dos sospechosos en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al Regimiento de Infantería 1 "Patricios". Además, los investigadores buscan a otros dos hombres que, según los primeros testimonios, habrían participado del ataque.
En ese sector también fue encontrada un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga, que está bajo custodia policial y será sometido a distintos peritajes para determinar si fue utilizado en el homicidio, además de buscar posibles huellas, rastros genéticos y coincidencias balísticas con los proyectiles y las vainas halladas en el departamento.
Los investigadores colocaron una carpa para proteger el arma de los aspersores del parque mientras se realizaban las pericias, según indicaron fuentes vinculadas al operativo.
Investigan un posible ajuste de cuentas en Palermo
Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que el homicidio haya sido un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, aunque por el momento esa posibilidad no fue confirmada. La modalidad del ataque, la cantidad de personas que habrían participado y el hecho de que los agresores aparentemente hayan ingresado sin forzar la puerta forman parte de los elementos que los investigadores buscan reconstruir.
Mientras continúa la búsqueda de los otros sospechosos, la Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona, los testimonios de los familiares y las pericias sobre el arma secuestrada para reconstruir la secuencia del crimen e identificar a todos los responsables.
El expediente quedó en manos de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, que deberá determinar qué participación tuvo cada uno de los detenidos y, principalmente, cuál fue el móvil del homicidio que conmocionó al barrio de Palermo.
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