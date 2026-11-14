Sobreseyeron al hombre que quiso llegar al escenario del papa León XIV en Palermo: es inimputable
La jueza Servini liberó a Tomás Natenzon tras un informe psiquiátrico forense que lo declaró inimputable. Deberá iniciar un tratamiento supervisado.
La jueza federal María Servini sobreseyó y dispuso la libertad inmediata de Tomás Natenzon, de 25 años, tras recibir el informe de una especialista en psiquiatría del Cuerpo Médico Forense (CMF). El joven, que se presenta como bombero voluntario y experto en tele y radiocomunicaciones, permanecía detenido desde el domingo anterior por intentar acceder al área del escenario montado en Palermo para la misa y el encuentro con jóvenes que encabezó el papa León XIV durante su visita a la Argentina.
El CMF concluyó que Natenzon "no se encuentra en condiciones para afrontar un proceso penal". Los profesionales consideraron verosímil que, al momento del hecho, no poseyera la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad de la conducta imputada ni para dirigir sus acciones. Aunque no detectaron riesgo inminente para sí o para terceros, recomendaron que continúe un tratamiento integral e interdisciplinario en salud mental bajo supervisión de un tercero responsable.
La detención ocurrió durante el operativo de seguridad desplegado por la visita pontificia. El joven circulaba en una moto Kawasaki negra dentro del perímetro restringido, cerca del Monumento de los Españoles. Vestía un casco blanco tipo policial, una campera azul similar a la de la policía motorizada con insignias de esa división, un escudo de bomberos y un gafete identificatorio. Portaba dos equipos de comunicación en la cintura, un manos libres, una cámara portátil y una credencial que decía "enlace Vaticano". La moto exhibía una chapa con dominio LU8 CAT celeste con escudo de la "Nación argentina", similar a las oficiales, y balizas y sirenas de características policiales.
Al no poder justificar su participación en el evento, y ante su nerviosismo, el personal policial lo retiró a escasos metros del dispositivo principal. Allí manifestó: "Soy radioaficionado, puedo modular todas las frecuencias de ustedes, quiero denunciar al ministro".
Durante el allanamiento en su departamento de Palermo, la PFA secuestró una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, municiones y 47 equipos de comunicaciones. También incautó una agenda con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias, y una pizarra que decía "Operativo Visita papa León XIV 2026" con referencias a Master Site Palermo, Claypole, Luján y Córdoba. Informes de Cancillería, la Conferencia Episcopal Argentina, la División Scopometría de la PFA, el ENACOM y el RENAR confirmaron falsedades documentales en las credenciales, la supresión de la chapa patente original y la inhabilitación absoluta como legítimo usuario de arma.
La jueza encuadró la situación de Natenzon en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal (inimputabilidad). Antes de hacerse efectiva la libertad, el joven será trasladado al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda para ser evaluado por una comisión interdisciplinaria.
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