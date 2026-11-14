Sobreseyeron al hombre que quiso llegar al escenario del papa León XIV en Palermo: es inimputable

La detención ocurrió durante el operativo de seguridad desplegado por la visita pontificia. El joven circulaba en una moto Kawasaki negra dentro del perímetro restringido, cerca del Monumento de los Españoles. Vestía un casco blanco tipo policial, una campera azul similar a la de la policía motorizada con insignias de esa división, un escudo de bomberos y un gafete identificatorio. Portaba dos equipos de comunicación en la cintura, un manos libres, una cámara portátil y una credencial que decía "enlace Vaticano". La moto exhibía una chapa con dominio LU8 CAT celeste con escudo de la "Nación argentina", similar a las oficiales, y balizas y sirenas de características policiales.