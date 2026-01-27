Un patrullero perdió el control en plena persecución y terminó incrustado en una casa

El patrullero no solo impactó contra el muro de ladrillos sino también arrancó de cuajo un poste de luz y derribó un cesto de basura hecho de hormigón. Producto del choque, toda la cuadra quedó sin electricidad.

En medio de la oscuridad, sumado al polvillo de los escombros, los vecinos llegaron a escuchar los gemidos de dolor de los policías heridos luego del impacto y acudieron a rescatarlos utilizando barretas y tenazas para poder abrir las puertas destrozadas. Al lugar acudieron rápidamente personal del sistema de emergencia médica, quienes trasladaron a los efectivos en ambulancias.

Según las primeras informaciones relatadas por los testigos, la persecución se originó luego del robo de una camioneta en Adrogué. Al menos cuatro patrulleros comenzaron a seguir a los delincuentes, pero al llegar a la esquina de las calles Saavedra y Origone, uno de los móviles policiales perdió el control y se incrustó contra la casa. En tanto, los ladrones se fugaron por la avenida República Argentina a gran velocidad en dirección a Guernica.

En tanto, Marcelo solicitó ayuda para poder reparar el frente de su casa: "Tengo la casa abierta, tengo que limpiar todo, contratar a un albañil y que me lo cierre, pero no tenemos dinero. Yo hago changuitas y en vacaciones no hay trabajo. Con lo poquito que puedan ayudar, todo sirve", expresó el hombre y dejó su alias, tal como se informa en el video.