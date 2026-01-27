Un patrullero perdió el control en plena persecución y terminó incrustado en una casa
Dos policías resultaron gravemente heridos cuando la camioneta impactó contra el muro de una vivienda en Almirante Brown.
Una persecución policial por las calles del partido bonaerense de Almirante Brown terminó con un patrullero incrustado en el frente de una casa. Los dos policías que se desplazaban en el móvil resultaron heridos.
El impactante episodio se registró el lunes por la noche, alrededor de las 22, en la calle Saavedra y Origone de la localidad Ministro Rivadavia. En medio de una persecución a gran velocidad, por motivos que aún son materia de investigación, el patrullero perdió el control y terminó impactando contra un poste de luz y el muro perimetral de una vivienda.
Producto de la violencia del choque, los dos efectivos policiales que se desplazaban en el patrullero sufrieron lesiones de diferente consideración, según informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, quienes acudieron a la zona del siniestro.
Persecución y choque en Almirante Brown: "Fue una desgracia con suerte"
Máximo y Malena, quienes viven en la casa afectada, se encontraban cenando en familia en el patio de su vivienda cuando se sorprendieron por el estruendo del impacto. “Vimos venir las luces del patrullero, mi tía advirtió que venían derecho, pero justo doblaron”, describió la joven en diálogo con C5N.
“Vieron el portón y maniobraron para donde no había nadie”, resaltó Máximo respecto al accionar de los policías que impactaron contra un muro. "Fue una desgracia con suerte, porque esto es todo material", agregó y sostuvo que, si el choque se hubiera producido horas antes, tal vez el escenario habría sido otro.
El patrullero no solo impactó contra el muro de ladrillos sino también arrancó de cuajo un poste de luz y derribó un cesto de basura hecho de hormigón. Producto del choque, toda la cuadra quedó sin electricidad.
En medio de la oscuridad, sumado al polvillo de los escombros, los vecinos llegaron a escuchar los gemidos de dolor de los policías heridos luego del impacto y acudieron a rescatarlos utilizando barretas y tenazas para poder abrir las puertas destrozadas. Al lugar acudieron rápidamente personal del sistema de emergencia médica, quienes trasladaron a los efectivos en ambulancias.
Según las primeras informaciones relatadas por los testigos, la persecución se originó luego del robo de una camioneta en Adrogué. Al menos cuatro patrulleros comenzaron a seguir a los delincuentes, pero al llegar a la esquina de las calles Saavedra y Origone, uno de los móviles policiales perdió el control y se incrustó contra la casa. En tanto, los ladrones se fugaron por la avenida República Argentina a gran velocidad en dirección a Guernica.
En tanto, Marcelo solicitó ayuda para poder reparar el frente de su casa: "Tengo la casa abierta, tengo que limpiar todo, contratar a un albañil y que me lo cierre, pero no tenemos dinero. Yo hago changuitas y en vacaciones no hay trabajo. Con lo poquito que puedan ayudar, todo sirve", expresó el hombre y dejó su alias, tal como se informa en el video.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario