Asesinaron a una adolescente de un tiro en la cabeza en una fiesta clandestina en Bernal

La investigación del crimen quedó a cargo de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mencionado partido bonaerense, que ordenó distintas medidas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho y la toma de declaraciones a los asistentes a la fiesta.

En ese marco, varios adolescentes que estuvieron involucrados en los disturbios fueron demorados durante la madrugada.

Con el correr de las horas, medios locales informaron que un menor de 17 años fue detenido, mientras que el otro permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.