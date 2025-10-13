Asesinaron a una adolescente de un tiro en la cabeza en una fiesta clandestina en Bernal
Melody, de 14 años, murió tras recibir un disparo en medio de una pelea entre varios jóvenes.
Una adolescente de 14 años fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza durante una pelea en una fiesta clandestina en la Villa La Iapi, en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes.
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda particular donde, según las publicaciones difundidas en redes sociales, se llevó a cabo una fiesta a la que se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos. En el lugar también se vendían bebidas alcohólicas.
Según las primeras informaciones, mientras se llevaba a cabo la fiesta se desató una pelea entre dos adolescentes que derivó en una batalla campal, desatando un caos en el lugar. En medio de las corridas y los gritos, Melody, la víctima, fue alcanzada por un disparo que le quitó la vida casi en el acto.
Testigos del hecho describieron que la situación se descontroló en pocos minutos tornándose en un escenario de violencia generalizada.
Tras el hecho, algunos asistentes llamaron de inmediato al 911 y personal del Comando de Patrullas de Quilmes acudió junto a una ambulancia del SAME. Según informó el portal La Noticia de Quilmes, Melody fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.
La investigación del crimen quedó a cargo de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del mencionado partido bonaerense, que ordenó distintas medidas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho y la toma de declaraciones a los asistentes a la fiesta.
En ese marco, varios adolescentes que estuvieron involucrados en los disturbios fueron demorados durante la madrugada.
Con el correr de las horas, medios locales informaron que un menor de 17 años fue detenido, mientras que el otro permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.
