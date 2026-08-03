Salió a trabajar y la encontraron muerta en un descampado de Pilar: hay un detenido

La detención del sospechoso y la coartada que se derrumbó

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona

Horas después del hallazgo del cuerpo, la investigación dio un giro clave con la detención de un sospechoso. Fue identificado como Luis Cesar Navarro, de 36 años, quien se había desempeñado como integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La detención de Navarro se llevó a cabo en su domicilio de la calle Saavedra Lamas, en Villa Rosa, y fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y de distintos testimonios, que permitieron no solo reconstruir movimientos durante el fin de semana, sino también derribar una coartada que no convencía a los investigadores.

Cuando los efectivos policiales realizaron un allanamiento en su vivienda, encontraron que el sospechoso presentaba escoriaciones en la zona del cuello y la nuca, heridas que, según los investigadores, serían compatibles con posibles intentos de defensa por parte de la víctima durante el ataque.

El detenido es un exintegrante del Servicio Penitenciario Bonaerense

A su vez, llamó la atención que, el mismo viernes de la desaparición de Milagros Cabrera, Navarro se había presentado en la Comisaría 6ta. para denunciar que había sido víctima de un robo durante el cual dos sujetos lo habían golpeado en la cabeza para robarle su celular.

Sin embargo, la coartada duró poco. Ese mismo teléfono fue encontrado en la escena del crimen, dato que derrumbó por completo la versión denunciada por el sospechoso.

El caso quedó en manos del fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Pilar, quien caratuló la causa como homicidio y buscará determinar el móvil del crimen y si existía algún tipo de vínculo previo entre la víctima y el detenido.