Salió a trabajar y la encontraron muerta en un descampado de Pilar: hay un detenido
Milagros Naomi Cabrera, de 30 años, estaba desaparecida desde el viernes y fue hallada sin vida en un descampado a pocos metros de la Ruta 25.
Una mujer de 30 años que se encontraba desaparecida desde el viernes por la noche fue hallada asesinada en un descampado de Villa Rosa, partido de Pilar. El caso dio un giro clave con la detención de un exintegrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Femicidio en Pilar: cómo fue el hallazgo del cuerpo
Milagros Naomí Cabrera había salido de su casa en el barrio Grosso el viernes pasadas las 21 para dirigirse hacia su trabajo en la localidad de Matheu. Desde entonces, su familia perdió contacto con ella y decidieron radicar la denuncia por averiguación de paradero debido a que no lograban localizarla y tampoco respondía los mensajes y llamadas a su teléfono celular.
Luego de más de treinta horas de angustia e incertidumbre, la búsqueda culminó con un trágico desenlace, cuando durante la madrugada del domingo el hermano y una expareja de la víctima encontraron su cuerpo en un terreno descampado a pocos metros de la Ruta 25, entre las calles Rawson e Ibarra.
Según revelaron fuentes policiales, la mujer se encontraba tendida boca arriba, vestía la misma ropa con la que había salido de su casa y presentaba un fuerte golpe en la cabeza.
En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la Sub-DDI de Pilar, la Estación de Policía Departamental de Seguridad y el G.T.O. de la Comisaría 6ª de Villa Rosa, quienes llevaron a cabo las primeras actuaciones.
La detención del sospechoso y la coartada que se derrumbó
Horas después del hallazgo del cuerpo, la investigación dio un giro clave con la detención de un sospechoso. Fue identificado como Luis Cesar Navarro, de 36 años, quien se había desempeñado como integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La detención de Navarro se llevó a cabo en su domicilio de la calle Saavedra Lamas, en Villa Rosa, y fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y de distintos testimonios, que permitieron no solo reconstruir movimientos durante el fin de semana, sino también derribar una coartada que no convencía a los investigadores.
Cuando los efectivos policiales realizaron un allanamiento en su vivienda, encontraron que el sospechoso presentaba escoriaciones en la zona del cuello y la nuca, heridas que, según los investigadores, serían compatibles con posibles intentos de defensa por parte de la víctima durante el ataque.
A su vez, llamó la atención que, el mismo viernes de la desaparición de Milagros Cabrera, Navarro se había presentado en la Comisaría 6ta. para denunciar que había sido víctima de un robo durante el cual dos sujetos lo habían golpeado en la cabeza para robarle su celular.
Sin embargo, la coartada duró poco. Ese mismo teléfono fue encontrado en la escena del crimen, dato que derrumbó por completo la versión denunciada por el sospechoso.
El caso quedó en manos del fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Pilar, quien caratuló la causa como homicidio y buscará determinar el móvil del crimen y si existía algún tipo de vínculo previo entre la víctima y el detenido.
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