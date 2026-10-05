Asesinato de Nerea en Berazategui: investigan si fue víctima de un ritual Umbanda
La autopsia confirmó que la nena de 11 años fue asesinada brutalmente. Una nueva hipótesis surge a partir de declaraciones incorporadas al expediente.
La investigación por el asesinato de Nerea Pereira, la nena de 11 años que fue encontrada sin vida en una casa de Berazategui, sumó en las últimas horas una estremecedora hipótesis. Mientras su madre, su abuela y un tío siguen detenidos e imputados por homicidio, se investiga si el crimen ocurrió en el marco de un ritual Umbanda.
La inquietante línea de investigación surgió a partir de declaraciones incorporadas al expediente, donde testigos hicieron referencia a que personas del entorno familiar de la víctima practicaban esa religión y llevaban a cabo ceremonias y ritos referidos a sus creencias.
Hasta el momento, su madre, Rocío Aldana Pereira (28), su abuela materna, Mónica Villalba (53), y su tío, Carlos Ezequiel Pereira (25) permanecen detenidos. Otro de los tíos, que había intentado realizarle maniobras de RCP luego del hallazgo, fue liberado por falta de pruebas.
Pese al surgimiento de la macabra hipótesis, por el momento la Justicia no confirmó que el asesinato haya tenido relación con algún tipo de ritual. La nueva línea de investigación deberá ser respaldada o descartada a partir de pruebas que puedan surgir con el avance de la pesquisa.
Un crimen violento y la manipulación de la escena
El cuerpo de Nerea fue encontrado el 30 de septiembre en una casa situada sobre la calle 19 al 1500, en el partido bonaerense de Berazategui, tras un llamado de alerta al 911. Al arribar, los efectivos policiales hallaron el cuerpo de la menor recostado sobre el piso del baño, en posición fetal y con una soga alrededor del cuello.
En un primer momento, su abuela aseguró que la nena se había quitado la vida y que la habían descolgado para reanimarla. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones, sumadas al informe de la autopsia, echaron por tierra esa versión e impulsaron el giro de la carátula judicial hacia la de un crimen violento.
La autopsia determinó que Nerea murió debido a la rotura de la aorta torácica, lo que le provocó una hemorragia interna y un paro cardíaco secundario. De acuerdo con la investigación, la menos habría recibido golpes de semejante brutalidad que acabaron con su vida.
Para los investigadores, luego de la agresión, sus familiares ahora detenidos intentaron montar una escena simulando un suicidio.
El estudio forense concluyó, además, que el cuerpo presentaba lesiones antiguas compatibles con golpes reiterados y signos que podrían corresponder a un abuso sexual de antigua data.
La madre, la abuela y un tío, detenidos e imputados por homicidio
En paralelo, se constató que Nerea atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad, falta absoluta de contención familiar y abandono.
El caso quedó en manos de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, quien imputó a la madre, la abuela y un tío materno por agravado por alevosía, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua.
Además, la fiscal ordenó que los tres hermanos menores de la nena sean entrevistados mediante cámara Gesell, con el objetivo de reunir información que permita reconstruir los últimos momentos de la menor y establecer si habían presenciado situaciones de violencia.
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