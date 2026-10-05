Asesinato de Nerea en Berazategui: investigan si fue víctima de un ritual Umbanda

En un primer momento, su abuela aseguró que la nena se había quitado la vida y que la habían descolgado para reanimarla. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones, sumadas al informe de la autopsia, echaron por tierra esa versión e impulsaron el giro de la carátula judicial hacia la de un crimen violento.

La autopsia determinó que Nerea murió debido a la rotura de la aorta torácica, lo que le provocó una hemorragia interna y un paro cardíaco secundario. De acuerdo con la investigación, la menos habría recibido golpes de semejante brutalidad que acabaron con su vida.

Para los investigadores, luego de la agresión, sus familiares ahora detenidos intentaron montar una escena simulando un suicidio.

El estudio forense concluyó, además, que el cuerpo presentaba lesiones antiguas compatibles con golpes reiterados y signos que podrían corresponder a un abuso sexual de antigua data.

La madre, la abuela y un tío, detenidos e imputados por homicidio

En paralelo, se constató que Nerea atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad, falta absoluta de contención familiar y abandono.

El caso quedó en manos de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3 de Berazategui, quien imputó a la madre, la abuela y un tío materno por agravado por alevosía, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua.

Además, la fiscal ordenó que los tres hermanos menores de la nena sean entrevistados mediante cámara Gesell, con el objetivo de reunir información que permita reconstruir los últimos momentos de la menor y establecer si habían presenciado situaciones de violencia.