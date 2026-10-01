Conmoción en Berazategui por la muerte de Nerea: "Siempre tenía los brazos golpeados"

Conmoción en Berazategui por la muerte de Nerea, de 11 años

En ese sentido, Irma también recordó un episodio en el que escuchó a la madre de Nerea gritarle con violencia a otro de sus hijos: “Ella pasaba por la puerta de mi casa cuando retiraba al nene del jardín. El nene era pequeño, lloraba, pero ella no lo quería levantar y le decía: 'Dale, caminá, te dije que te apures, ahora cuando lleguemos a casa te voy a matar. Vas a ver lo que te va a pasar'”, le habría dicho la mujer al pequeño.

Otra vecina, Ofelia, también aseguró haber observado situaciones: “La mamá era muy descuidada, los trataba muy mal. Se los escuchaba pedir: ‘Mamá, por favor’”, relató. Según dijo, en algunas oportunidades los chicos permanecían afuera de la vivienda hasta después de la medianoche: “Estaban descalzos en la calle”, agregó.

Brisa, otra vecina, coincidió en señalar que los menores solían quedar solos. “Sé que la madre los tenía abandonados a los chicos, siempre estaban solos. Todos sabían cómo era la madre”, afirmó.

La noticia también impactó en la comunidad educativa. “Estamos muy mal todas las familias, docentes, maestros de toda la escuela. No tenía que terminar con este final tan triste”, expresó Irma.

Sobre su nieto, agregó: “Está destrozado, está muy triste. Él acompañaba con su compañerita, conversaba, jugaba. Lo quise traer para acá y no quiso venir”.

Otra vecina, cuyos hijos adolescentes concurren al mismo establecimiento, resumió la conmoción que atraviesa al barrio: “Once años, es impensable. Justicia, una cosa así no puede pasar”.