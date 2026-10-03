La autopsia de Nerea confirmó que fue asesinada brutalmente: investigan a tres familiares directos

Situación de abandono y pruebas secuestradas

Gracias a los testimonios recolectados entre vecinos y docentes de la menor se pudo determinar que la víctima atravesaba un contexto de marcada vulnerabilidad y una absoluta falta de contención familiar.

Los tres imputados fueron traslados a sede judicial para ser indagados por la fiscal Mateos, pero hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a prestar declaración. La fiscalía continúa recolectando material probatorio para determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los detenidos.