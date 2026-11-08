Así detuvieron al hombre que amenazó de muerte al papa León XIV
El operativo se concretó tras una investigación del organismo de inteligencia a horas de que el Pontífice inicie su gira oficial por el país.
A través de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al Sumo Pontífice León XIV, con motivo de su próxima visita oficial a nuestro país.
La investigación se inició el viernes 6 de noviembre del corriente año, a partir de una denuncia anónima recibida en el CATE 911 de La Plata, en la que se alertaba sobre las amenazas proferidas por un hombre contra el máximo representante de la Iglesia Católica. A raíz de ello, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, con actuación de la Secretaría Penal Nº2, a cargo del Dr. Ocampo.
Por disposición de la judicatura actuante, llevó adelante la pesquisa el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, cuyos efectivos iniciaron diversas diligencias investigativas mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor de las intimidaciones, un ciudadano argentino radicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, se desplegaron tareas de campo, vigilancias subrepticias e intervenciones telefónicas, junto con un arduo trabajo interdisciplinario del personal especializado. Asimismo, colaboró el Departamento Técnico del Cibercrimen de esta Institución, que brindó apoyo operativo mediante la utilización de tecnología IMSI Catcher, herramienta que permitió geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil utilizado para emitir las amenazas.
Ante la gravedad de los hechos investigados y el riesgo advertido, el juzgado interventor dispuso una orden de allanamiento de carácter urgente, que fue concretada sobre un inmueble ubicado en la calle Carlos Morel, localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Como resultado del procedimiento, se logró la detención del imputado y el secuestro del teléfono celular directamente vinculado con las amenazas, además de otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).
Finalmente, el detenido, un ciudadano argentino de 49 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente imputado por el delito de amenazas.
Blindaje extremo y alerta roja en las fuerzas federales
La detención genera un cimbronazo en el comando unificado encargada del operativo de custodia, obligando a recalibrar las medidas de control en torno al Aeroparque Jorge Newbery, las rutas de traslado en papamóvil y los accesos a las ceremonias multitudinarias. Desde el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados remarcaron que el monitoreo de redes y comunicaciones continuará bajo régimen de máxima alerta para neutralizar cualquier posible factor de riesgo en la vía pública.
Pese al impacto del episodio, desde la comitiva vaticana y las autoridades locales confirmaron que el cronograma de actividades se mantiene inalterado. Con el sospechoso puesto a disposición de la Justicia Federal, el Gobierno ratifica las garantías para el desarrollo de una agenda que convocará a cientos de miles de fieles y exigirá un nivel de control de calle sin antecedentes en los últimos años.
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