Así detuvieron al hombre que amenazó de muerte al papa León XIV

Finalmente, el detenido, un ciudadano argentino de 49 años de edad, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente imputado por el delito de amenazas.

Blindaje extremo y alerta roja en las fuerzas federales

La detención genera un cimbronazo en el comando unificado encargada del operativo de custodia, obligando a recalibrar las medidas de control en torno al Aeroparque Jorge Newbery, las rutas de traslado en papamóvil y los accesos a las ceremonias multitudinarias. Desde el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados remarcaron que el monitoreo de redes y comunicaciones continuará bajo régimen de máxima alerta para neutralizar cualquier posible factor de riesgo en la vía pública.

Pese al impacto del episodio, desde la comitiva vaticana y las autoridades locales confirmaron que el cronograma de actividades se mantiene inalterado. Con el sospechoso puesto a disposición de la Justicia Federal, el Gobierno ratifica las garantías para el desarrollo de una agenda que convocará a cientos de miles de fieles y exigirá un nivel de control de calle sin antecedentes en los últimos años.