Choque fatal en Campana entre dos autos y dos camiones: hay al menos cinco muertos
El siniestro ocurrió en la ruta 9, a la altura del kilómetro 73, e involucró a varios vehículos, algunos de los cuales se incendiaron.
Un accidente fatal tuvo lugar este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Campana, que involucró a dos camiones y dos autos y que dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas.
De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en la ruta 9, a la altura del kilómetro 73, donde un camión chocó contra otro y dos autos, para que luego los vehículos se incendiaran.
El siniestro activó una rápida respuesta por parte de las autoridades por un incendio que se generó tras la colisión, aunque el acceso de los Bomberos se complicó por la congestión que ocurrió de unos cinco kilómetros en esa vía.
De acuerdo con Infobae, el accidente ocurrió cuando uno de los transportes de carga que avanzaba en dirección a Rosario, perdió el control y chocó contra un auto. A partir de esto, el otro vehículo de gran porte que venía en el sentido rumbo a Capital Federal y quedó en la calzada contraria.
De esta manera, en ese momento, impactó con otro camión contra un coche que iba hacia la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos involucrados fueron un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco.
Las autoridades investigan las causas del siniestro vial. Las tres víctimas informadas hasta el momento murieron producto de las llamas.
NOTA EN DESARROLLO
