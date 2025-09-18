Así fue la batalla campal en un boliche de Palermo

Cuando el joven identificó al ladrón, lo enfrentó y se inició una pelea entre la víctima y otras cinco personas. Más tarde, en la puerta del boliche, el conflicto derivó en una batalla campal que dejó a dos jóvenes heridos de arma blanca.

Las víctimas, luego de la asistencia del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), fueron trasladadas en una ambulancia privada al shock room del Hospital Fernández, donde permanecen internados sin riesgo de vida.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

En tanto, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar detuvo a al menos cinco personas sospechosas que fueron trasladadas a la comisaría de la zona.