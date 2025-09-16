Video: un intento de robo de cables en la Línea Mitre terminó con un joven detenido
Un joven fue detenido tras intentar sustraer cables de la estación Empalme Maldonado, y las cámaras de seguridad registraron todo el hecho que pudo haber terminado en tragedia.
Un episodio de alto riesgo ocurrió en la madrugada del lunes en la estación Empalme Maldonado de la Línea Mitre, en Palermo. Un joven de 24 años intentó robar cables del sistema ferroviario, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos.
Según informaron las autoridades, la maniobra puso en grave peligro la vida del sujeto, quien podría haber muerto electrocutado. Desde la torre móvil de seguridad, recientemente reubicada en la bifurcación de la estación y equipada con un domo de visión de 360 grados, el personal observó al sospechoso caminando por las vías en dirección a la cabina de señales.
Las imágenes muestran cómo el joven comenzó a manipular los cables, tirando de ellos en repetidas ocasiones con la intención de arrancarlos.
Afortunadamente, por las obras que se realizan en los ramales Mitre y Suárez, la vía se encontraba sin energía eléctrica en ese momento, lo que evitó un accidente fatal. Personal de seguridad de Trenes Argentinos acudió rápidamente y logró disuadir al joven antes de que concretara el robo.
Posteriormente, la Policía Federal se hizo presente y trasladó al detenido a la comisaría del ferrocarril Mitre. Según confirmaron las autoridades, no llegó a sustraer ni dañar bienes del tren. La causa quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo de Marcelo Martínez Di Giorgi.
