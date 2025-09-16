Video: un intento de robo de cables en la Línea Mitre terminó con un joven detenido

Según informaron las autoridades, la maniobra puso en grave peligro la vida del sujeto, quien podría haber muerto electrocutado. Desde la torre móvil de seguridad, recientemente reubicada en la bifurcación de la estación y equipada con un domo de visión de 360 grados, el personal observó al sospechoso caminando por las vías en dirección a la cabina de señales.