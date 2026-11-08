Así fue la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina: el emotivo aterrizaje
Tras su paso por Uruguay, el sumo pontífice arribó este domingo por la tarde al Aeroparque para iniciar una visita histórica.
El papa León XIV pisó suelo argentino a las 16:25 de este domingo al aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo. En el inicio formal de una visita histórica, el Santo Padre tuvo su primer impacto visual y diplomático a pie de escalinata, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y una reducida comitiva oficial.
Previo al toque de ruedas en la pista porteña, la frecuencia aeronáutica inmortalizó el emotivo mensaje enviado por los controladores aéreos al ingresar la aeronave al espacio nacional: "Desde la Torre de Control del Aeroparque queremos darle la más cálida bienvenida. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país".
La recepción a pie de pista y el saludo de las autoridades
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, fue la primera autoridad en llegar a la terminal aeroportuaria y el encargado de ingresar de forma exclusiva al Boeing 737-8 MAX para darle la bienvenida a bordo al pontífice.
Tras el descenso por la escalinata, se desplegó el protocolo oficial rodeado por un estricto dispositivo de las fuerzas federales de seguridad:
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El saludo presidencial: El mandatario Javier Milei lo aguardó en la pista y fue el primero en estrecharle la mano con un sobrio apretón y unas breves palabras de bienvenida.
El Himno Nacional: Ambos escucharon con absoluto respeto la ejecución del Himno Nacional Argentino antes de continuar con la caminata protocolar.
El rol de Karina Milei: La secretaria general de la Presidencia esperó al Santo Padre al final de la alfombra roja para saludarlo afectuosamente y estuvo a cargo de coordinar los detalles del tramo inicial de la recepción.
Con el arribo concretado en Aeroparque, el papa León XIV da inicio a su esperada agenda institucional y pastoral en el país, que continuará con los homenajes en la Plaza San Martín, la audiencia bilateral en Balcarce 50 y su discurso en el Palacio Libertad.
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