Así fue la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina: el emotivo aterrizaje

El papa León XIV pisó suelo argentino a las 16:25 de este domingo al aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo. En el inicio formal de una visita histórica, el Santo Padre tuvo su primer impacto visual y diplomático a pie de escalinata, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y una reducida comitiva oficial.