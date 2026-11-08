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El emotivo saludo de la Torre de Control de Aeroparque para el papa León XIV: "Es una inmensa alegría"

Sociedad

Desde el Aeroparque Jorge Newbery le dieron la bienvenida al sumo pontífice con un emotivo mensaje cuando apenas aterrizó la aeronave.

El emotivo saludo de la Torre de Control de Aeroparque para el papa León XIV: Es una inmensa alegría

El emotivo saludo de la Torre de Control de Aeroparque para el papa León XIV: "Es una inmensa alegría"

A minutos de tocar suelo nacional, el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV desde Montevideo fue recibido con un cálido y emotivo mensaje por parte de los controladores aéreos al ingresar al espacio aéreo de nuestro país.

Desde la Torre de Control del Aeroparque Jorge Newbery se comunicaron directamente con la cabina del Boeing 737-8 MAX para transmitirle la bienvenida oficial al Sumo Pontífice en nombre de todo el pueblo argentino.

La bienvenida de los controladores aéreos al Santo Padre

El audio de la frecuencia aeronáutica inmortalizó las sentidas palabras dirigidas a la comitiva papal previa al aterrizaje.

"Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre: desde la Torre de Control del Aeroparque queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción esta presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina", dijeron.

El avión papal completó su aproximación final a la terminal porteña en medio del operativo especial de seguridad desatado en la Costanera para dar inicio formal a la gira histórica del pontífice por el país.

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