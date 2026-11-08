El emotivo saludo de la Torre de Control de Aeroparque para el papa León XIV: "Es una inmensa alegría"

"Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre: desde la Torre de Control del Aeroparque queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción esta presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina", dijeron.