EN VIVO el vuelo del papa León XIV: cómo seguir su viaje hacia Argentina

FlightAware: esta herramienta facilita la búsqueda del itinerario mediante el número de vuelo asignado o bien filtrando los arribos programados con destino al Aeroparque Jorge Newbery , brindando precisiones sobre la ubicación geográfica, los horarios de llegada y el estado de la ruta.

Flightradar24: a través de un mapa interactivo de alta precisión, los usuarios pueden identificar las aeronaves que surcan el espacio aéreo rioplatense, consultar los datos técnicos del avión y seguir la trayectoria exacta a medida que la comitiva se aproxima a la Argentina.

Durante la tarde del domingo, la recomendación principal para los usuarios es buscar las conexiones aéreas procedentes de Montevideo que tengan como punto de destino la estación terminal porteña. Cabe destacar que la correcta visualización en las pantallas dependerá de la emisión del transpondedor del avión, por lo que la aeronave podría no figurar bautizada de forma explícita con el nombre del pontífice sino bajo su código de registro formal.