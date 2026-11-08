EN VIVO el vuelo del papa León XIV: cómo seguir su viaje hacia Argentina
Luego de su paso por Uruguay, el sumo pontífice está camino a Buenos Aires donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre. Los detalles.
El papa León XIV ya se encuentra en suelo americano en el marco de su esperada gira internacional. El sumo pontífice dio inicio formal a su periplo apostólico al despegar el pasado viernes desde el Aeropuerto Internacional Fiumicino, en Roma, con rumbo inicial a Montevideo, Uruguay. Desde allí, viaja este domingo hacia la Argentina.
La corta escala uruguaya y el horario de llegada al Aeroparque Jorge Newbery
Tras completar su agenda en Uruguay, el pontífice emprenderá el tramo final hacia la Ciudad de Buenos Aires este domingo 8 de noviembre de 2026. El cronograma oficial estipula que el avión despegará desde la capital uruguaya a las 15:30, previéndose su aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery exactamente a las 16:30.
La llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica genera enorme expectativa en el público local, en lo que representa la antesala de sus recorridos por la Capital Federal, la ciudad de Córdoba y la Basílica de Luján, previo a emprender su posterior viaje a Perú.
Para todos los fieles e interesados en seguir minuto a minuto el desplazamiento de la comitiva desde el país vecino hacia suelo porteño, existen plataformas digitales gratuitas de rastreo aeronáutico que permiten observar el recorrido de la aeronave en vivo y en directo:
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FlightAware: esta herramienta facilita la búsqueda del itinerario mediante el número de vuelo asignado o bien filtrando los arribos programados con destino al Aeroparque Jorge Newbery, brindando precisiones sobre la ubicación geográfica, los horarios de llegada y el estado de la ruta.
Flightradar24: a través de un mapa interactivo de alta precisión, los usuarios pueden identificar las aeronaves que surcan el espacio aéreo rioplatense, consultar los datos técnicos del avión y seguir la trayectoria exacta a medida que la comitiva se aproxima a la Argentina.
Durante la tarde del domingo, la recomendación principal para los usuarios es buscar las conexiones aéreas procedentes de Montevideo que tengan como punto de destino la estación terminal porteña. Cabe destacar que la correcta visualización en las pantallas dependerá de la emisión del transpondedor del avión, por lo que la aeronave podría no figurar bautizada de forma explícita con el nombre del pontífice sino bajo su código de registro formal.
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