Saludos, apretón de manos y formalidad: así fue la recepción de Javier y Karina Milei al papa León XIV

Jorge García Cuerva

Un marco institucional tras meses de expectativa

El encuentro en el aeroparque porteño funcionó como la foto de largada para un vínculo institucional que estuvo en el centro de todas las miradas. Lejos de las viejas rispideces discursivas y bajo un cuidadoso libreto de Estado, la comitiva del Ejecutivo nacional remarcó el respeto a la investidura del Santo Padre y la trascendencia de su permanencia de tres días en el país, buscando transmitir una imagen de orden institucional y madurez política.