Así fueron los festejos de Argentina en el Obelisco tras la clasificación a semifinales

El fervor y la emoción atravesaron generaciones y barrios que, tras sufrir durante los 120 minutos de partido, coparon las calles locales. El desahogo tras el alargue fue total y la algarabía popular se extendió hasta altas horas de la noche.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron al instante de imágenes y videos del momento. El contenido digital mostró abrazos, lágrimas de alegría y gestos de incredulidad ante otra noche histórica para el fútbol argentino.

Como ocurrió tras el partido anterior contra Egipto, se vieron banderas flameando desde balcones, caravanas de autos y bocinazos ininterrumpidos. Las bocinas sonaron de manera constante hasta bien entrada la madrugada en las esquinas barriales.

¡UNA MULTITUD SE JUNTÓ EN EL OBELISCO! pic.twitter.com/wmPDdJmKnQ — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

El festejo popular comenzó apenas sonó el pitazo final en Kansas City. En ese preciso momento, populosos grupos de fanáticos comenzaron a llegar desde los distintos barrios de la capital para unirse en una sola gran masa humana.

Poco después del final, la concentración colmó la zona céntrica. La enorme afluencia de público obligó a las autoridades a interrumpir el tránsito en la transitada intersección de la avenida Corrientes y la avenida 9 de Julio para evitar accidentes.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a personas saltando, cantando y arrojando papelitos picados al aire.

El ingenio popular estuvo a la orden del día y algunos más arriesgados decidieron ganar altura en medio de la euforia. Varios hinchas treparon a paradas de colectivos o semáforos con el único objetivo de ondear sus banderas celeste y blancas.

La postal urbana incluyó el sonido de bombos, trompetas, luces de fuegos artificiales, espuma de carnaval y pura emoción.

Según las imágenes compartidas por los usuarios en las redes, la alegría se multiplicó con fuerza en las calles aledañas. En esas arterias, grupos de amigos bailaron y corearon con orgullo el nombre del capitán Lionel Messi.

Locura por Argentina pic.twitter.com/A09EgtLAYs — Jorge Macri (@jorgemacri) July 12, 2026

Asimismo, los fanáticos reconocieron el esfuerzo de los autores de los tantos del triunfo, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sin embargo, el canto principal de la noche que unificó a la masa de gente en las calles fue: “El que no salta es un inglés”.

Debido a que las celebraciones callejeras se extendieron hasta altas horas de la madrugada, las autoridades tomaron cartas en el asunto. La policía porteña dispuso un operativo especial de seguridad para evitar incidentes y monitoreó el flujo de personas.

Afortunadamente, hasta el momento no se registró ningún tipo de incidente en la zona del Obelisco. La circulación de tránsito en el área céntrica continúa siendo parcial en las primeras horas del día, afectando principalmente a las avenidas más importantes.

Por otro lado, hay que destacar que la locura por el pase a la semifinal del torneo internacional no fue exclusividad de la Ciudad de Buenos Aires. Los hinchas del interior se reunieron en masa en las zonas céntricas de ciudades clave del territorio nacional para festejar el hito.

En Córdoba, la concentración principal tuvo lugar en la histórica plaza San Martín y en la avenida Hipólito Yrigoyen. La provincia mediterránea vibró con el mismo entusiasmo que los centros urbanos de mayor densidad del país tras el pitazo final del juez.

Además, populosas localidades como Bahía Blanca, Rosario y Río Gallegos, entre otros puntos urbanos, también salieron a festejar. El sueño de alzar la Copa del Mundo en el 2026 unificó al país en una sola bandera y un grito de esperanza.