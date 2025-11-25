Así funcionará AlertAR, el sistema para informar por celular sobre situaciones de emergencia
El sistema apunta a difundir notificaciones enviadas en simultáneo y segmentadas a todos los celulares ubicados dentro de zonas delimitadas en situaciones de emergencia, sin que los usuarios requieran instalar aplicaciones ni suscribirse.
El gobierno de Javier Milei dio a conocer este martes los detalles del sistema AlertAR, la iniciativa del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) creada para informar en tiempo real y a través de mensajes a los teléfonos celulares, a toda la población sobre situaciones de emergencia como desastres naturales y alertas meteorológicas, entre otras.
Así quedó plasmado en la Nota Aclaratoria a la Resolución 1387/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial luego de que el jueves de la semana pasada se pusiera en marcha oficialmente el sistema.
El Sistema de Alerta Temprana - AlertAR tiene por objetivo establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones de emergencia. Así, se apunta a difundir de manera inmediata mensajes de alerta “de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública, ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología (Cell Broadcast)".
Para ello el sistema apuesta a la "multi difusión de mensajes a teléfonos móviles". La iniciativa fue desarrollada por el Enacom a pedido del ministerio de Seguridad Nacional en el marco de su Programa Conectividad de Interés Público (CIP).
Según informaron desde el Enacom, la tecnología Cell Broadcasting permite la emisión de mensajes simultáneos a teléfonos móviles en áreas geográficas determinadas. El objetivo central es contribuir al desarrollo de protocolos de prevención y respuesta en situaciones críticas, optimizando la protección de los habitantes y sus bienes dentro de áreas geográficas definidas mediante la difusión de notificaciones enviadas en simultáneo y segmentadas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de zonas delimitadas, sin que los usuarios requieran instalar aplicaciones ni suscribirse.
Detalle del sistema AlertAR
Resolución 1387/2025:
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario