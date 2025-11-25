Así funcionará AlertAR, el sistema para informar por celular sobre situaciones de emergencia

patricia bullrich 2

El Sistema de Alerta Temprana - AlertAR tiene por objetivo establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones de emergencia. Así, se apunta a difundir de manera inmediata mensajes de alerta “de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública, ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología (Cell Broadcast)".