Los detalles sobre si conviene comprar el iPhone 15 en Argentina y qué tener en cuenta

¿Conviene comprar un iPhone 15?

Los modelos de la línea 15 ofrecen una buena relación entre precio y prestaciones, ideales para quienes quieren entrar al ecosistema Apple con un equipo reciente, mientras que los Pro destacan por su mayor rendimiento y durabilidad, aunque son más difíciles de conseguir.

Los expertos coinciden en que, aunque no sea el modelo más reciente, sigue siendo una opción sólida gracias a su potencia, pantalla de calidad y cámaras capaces de competir en la gama alta, especialmente si se consigue a un precio conveniente.