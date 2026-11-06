Así llegó el papa León XIV a Uruguay, en la previa de su viaje por la Argentina
En la antesala de su paso por la Argentina, el papa León XIV arribó en la tarde de este viernes a Montevideo. Mirá el video.
El papa León XIV arribó en la tarde de este viernes 6 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, dando comienzo formal a su primera gira apostólica por Sudamérica. El viaje, que contempla una extensa agenda de 12 días, tiene a Uruguay como escala inicial antes de su inminente desembarco en la Argentina.
Así llegó el papa León XIV a Uruguay, en la previa a su viaje a la Argentina
A bordo de la aeronave de ITA Airways proveniente del Aeropuerto de Roma-Fiumicino, el Santo Padre pisó suelo montevideano minutos a las 16:20. A su llegada, fue recibido por autoridades del Gobierno uruguayo y representantes de la Iglesia local.
Durante las últimas horas de la tarde de este viernes, el Pontífice se trasladará en el papamóvil hacia la Plaza Independencia:
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Bienvenida institucional: En el histórico punto neurálgico de la capital oriental, ofrecerá su primer discurso público ante miembros de la sociedad civil, la diplomacia y el presidente Yamandú Orsi.
Encuentro oficial: Posteriormente, sostendrá una reunión privada con el mandatario uruguayo en el Palacio Estévez.
Cierre de jornada: La actividad del viernes concluirá con el rezo de vísperas y una homilía en la Catedral Metropolitana junto a la comunidad eclesiástica.
Durante el sábado 7 de noviembre, León XIV se trasladará a Paysandú y mantendrá diversos encuentros masivos, incluida una exposición en la Universidad Católica y una vigilia juvenil en el Estadio Centenario.
La cuenta regresiva para la llegada a la Argentina
La estadía en Uruguay servirá como preámbulo inmediato para su arribo a la Argentina, donde la expectativa crece en todo el territorio nacional:
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Arribo a Buenos Aires: Tras concluir su agenda uruguaya con una misa en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida, el vuelo pontificio despegará el domingo 8 de noviembre y aterrizará a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery.
Itinerario en el país: El Papa permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su itinerario contempla actividades oficiales y masivas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, antes de continuar su periplo continental hacia Perú.
Tanto en Montevideo como en las distintas diócesis argentinas que ultiman los preparativos, el recorrido del Pontífice genera un enorme despliegue logístico y operativo para acompañar las celebraciones litúrgicas de las próximas jornadas.
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