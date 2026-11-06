El Gobierno activó Disposición 381/2026 por el papa León XIV y restringe circulación en las rutas nacionales
La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó las limitaciones al tránsito debido a la visita del papa León XIV. Qué vehículos están alcanzados.
Con motivo de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una serie de restricciones a la circulación vehicular a través de las Disposiciones 381/2026 y 382/2026, publicadas en el Boletín Oficial.
Si bien la medida abarca una extensa porción de la red vial del país, cabe aclarar que no restringe la circulación de todos los vehículos ni en la totalidad del territorio nacional. La limitación aplica de manera específica al transporte de carga en los corredores logísticos más transitados durante la gira papal.
A quiénes afecta la restricción de tránsito
De acuerdo a la normativa vigente, la restricción rige para el período comprendido entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026. La medida alcanza exclusivamente a los vehículos de carga correspondientes a las categorías N2, N3, O3 y O4.
Estos transportes pesados tendrán limitada su circulación en los tramos de las rutas nacionales que se encuentren directamente vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los tres epicentros donde el papa León XIV desarrollará sus actividades oficiales.
Vehículos exceptuados de la medida
Para evitar el desabastecimiento y garantizar los servicios esenciales, el documento detalla una lista de transportes que quedan exentos de la restricción y podrán circular con normalidad:
- Transporte de leche cruda, animales vivos y productos frutihortícolas en tránsito.
- Transporte de carne fresca, congelada, alimentos perecederos y harina de trigo.
- Vehículos exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación.
- Atención de emergencias y asistencia a vehículos averiados o accidentados.
- Cisternas de traslado de combustible, Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
- Transporte de gases de uso sanitario, medicinas y recolección de residuos patogénicos o peligrosos.
- Transporte de caudales, servicios escolares y distribución logística del Operativo Censal Aprender del Ministerio de Capital Humano.
- Vehículos que deban circular en cumplimiento directo de una orden judicial.
Recomendaciones de Vialidad Nacional para salir a la ruta
Ante el notable aumento del volumen de tránsito que generará la movilización de fieles (especialmente hacia los accesos de las ciudades y Pasos Internacionales), Vialidad Nacional emitió una serie de recomendaciones clave para los conductores particulares:
- Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.
- Salir con tiempo: prever demoras significativas en los accesos a las zonas de los eventos.
- Revisar el vehículo: controlar de manera preventiva los neumáticos, frenos, luces, niveles de fluidos y combustible.
- Llevar la documentación al día: portar licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro obligatorio vigentes. Quienes crucen fronteras deberán sumar el seguro internacional.
- Respetar las normas de tránsito: utilizar siempre el cinturón de seguridad, circular con luces bajas encendidas y respetar las velocidades y señalizaciones.
- Descansar: evitar manejar con fatiga, planificar paradas regulares y alternar la conducción en viajes largos.
- Acatar indicaciones: seguir estrictamente las instrucciones del personal de control en ruta y la señalización transitoria dispuesta para el evento.
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