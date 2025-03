Así llegó Estela de Carlotto a Plaza de Mayo: "No hay diálogo con Milei, pero sí me sentaría con él"

Y agregó: "Estamos pasando un muy mal momento. Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir, en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste. Los diputados y senadores que debieran detenerlos, no lo hacen. Estamos en una laguna y nos podemos caer al fondo", anticipó.

En este sentido, indicó que lo que queda es "esperar, esperar al pueblo, sin violencia por favor, pero con un espíritu argentino de que esto así no va".

Al ser consultada por el repudiable video lanzado por la gestión de Javier Milei donde hablan de "memoria completa", De Carlotto expresó: "No vi el video, lo quisiera ver. Lo que hacen esto son mentirosos, malas personas y habría que juzgarlos, meterlos donde tienen que estar. Es un delito muy severo".

estela de carlotto c5n.mp4

"Somos respetuosas, pero también esperamos que nos respeten. El Gobierno no nos respeta, nos humilla, pero los votaron... hay que ver qué pasa. No hay diálogo con Javier Milei, pero sí me sentaría con él. Con todos los presidentes hemos hablado. Pero con este es imposible, no nos iba a recibir, lo dijo él", agregó, con profunda preocupación por la postura de la administración libertaria en todo lo que refiere a temática de Derechos Humanos (DDHH).