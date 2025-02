Así lloró Leonardo Cositorto en la previa a su condena

Tras los alegatos de la defensa realizados por el doctor Guillermo Dragotto, tanto Leonardo Cositorto como Maximiliano Javier Batista se dirigieron al Tribunal conformado por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte.

“Vuelvo a pedir disculpas por lo del otro día. Quiero que quede claro que no me levanto yo en contra de la autoridad [...] Sí me levanto contra la corrupción, contra la coima, el soborno, la mentira”, sostuvo Cositorto en referencia a la escena que protagonizó el viernes, cuando el presidente del Tribunal solicitó que lo saquen de la sala de audiencias.

cositorto

Nuevamente, puso en duda el proceso judicial y aseguró: “Desde el primer día que me senté aquí pedí al Tribunal que haya una justicia independiente, cosa de la que tengo dudas por algunas cosas que observé”.

Cositorto volvió a reiterar su inocencia, así como también la de los demás imputados, basándose en sus creencias religiosas: “Si ya nos han condenado quiero que sepan que no nos llevamos ningún dinero y quiero que nos restituyan a una situación justa”, dijo emocionado ante el Tribunal.

“Nosotros jamás tuvimos la intención de estafar a nadie. Siempre pensamos en grande, pero siempre nos mantuvimos sencillos, estudiando, soy una persona que lee dos o tres horas por día, y oramos dos o tres horas por día. Y ayudamos a la gente. Jamás vinimos acá a quitarle la plata a la gente de Goya, y mucho menos haber ido a Uruguay pensando en hacer algo acá”, pronunció el ahora condenado.

“Pido por favor que sean justos con la condena. No se respetó nunca mi principio de inocencia. Me han llevado a ocho cárceles y he sufrido torturas. Como creyente espero la justicia de dios por sobre la de los hombres”, finalizó.

En tanto, Batista también e declaró inocente y afirmó: “Si las cosas se hubieran hecho de otra manera el dinero se hubiese recuperado”. Sostuvo que es un padre de familia, que no robó ni se enriqueció haciendo ese trabajo y finalizó: “Me declaro inocente, no me quedé con la plata de nadie”.