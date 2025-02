Leonardo Cositorto fue condenado a 12 años de cárcel

Según informó el medio correntino El Litoral, Batista fue condenado a 14 años de prisión, Camelino a 12 y Echegaray a 11. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

La decisión de culpabilidad había sido tomada el viernes por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, integrantes del Tribunal de Goya, quienes consideraron que Cositorto fue líder de la organización y coautor de reiterados fraudes.

Este fue el primer juicio que afrontó el líder de Generación Zoe, que también tiene procesos judiciales en Córdoba, Santa Fe, Salta y en Buenos Aires.

Leonardo Cositorto se victimizó y dijo que le "hicieron una cama"

Tras ser condenado Cositorto protagonizó una fuerte cruce con los integrantes del tribunal y debió ser sacado de la sala por efectivos de la policía que se lo llevaron esposados.

Ya de regreso en el penal, Cositorto dialogó con C5N y buscó victimizarse. "Vamos a apelar esta atrocidad", anticipó el viernes y aseguró: "Me hicieron una cama".

echaron a Cositorto de la sala

"Hoy - por el viernes - el Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo la cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además nos meten presos. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad", sostuvo Cositorto en diálogo con Argenzuela.

Para Cositorto "este Juez fue puesto con el dedo para condenarnos" e insistió: "ya cuando llegamos acá sabíamos que estaba firmado el fallo".

Sin embargo, consultado acerca de quién era la persona que había operado para que estuviera preso tal como quiso dejar a entender no pudo dar nombres e insistió con un vago: "No nos quieren libres y no quieren que le paguemos a la gente".

"Esta oficina yo no la abrí, no firmé ningún contrato y ni un recibo. Me llamó la atención que él (Juez) proteja a Jonatan Vargas que fue la persona que hizo todas las ventas acá, administró el dinero y se quedó con siete, ocho autos que eran de la compañía para poderlo vender. Es realmente todo muy turbio, por eso en un momento yo le dije que estaba mintiendo y me sacó de la sala", aseguró.

Minutos antes de que se conoceriera el veredicto, Cositorto fue retirado de la sala esposado tras un tenso intercambio con uno de los jueces.

El líder de Generación Zoe interrumpía una y otra vez al juez Ricardo Carbajal mientras este exponía, hasta que el juez reaccionó: "¡Pónganle las esposas y sáquenlo de la sala!". Mientras unos policías cumplían con la orden, Cositorto elevó la voz: "Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!".

"Somos inocentes. Crearon un circo y le mintieron a la gente", insistió y aseguró que "los afectados representan solo el 7% de la compañía. Nos obligaron a dejar de pagar".