Revelan que la encomienda explosiva iba dirigida a un exdirector de la Escuela de Gendarmería

Gasparutti se encuentra actualmente retirado de la fuerza, también desde hace cuatro meses, y hacia el mediodía de este viernes había ingresado al establecimiento para retirar el envío que terminó explotando.

El juez Martínez De Giordi dispuso actuaciones del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina en una causa que en principio está caratulada como “estrago e intimidación pública”.