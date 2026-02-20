Revelan que la encomienda explosiva iba dirigida a un exdirector de la Escuela de Gendarmería
En horas de la tarde, trascendió que el paquete iba dirigido a un oficial que fungió como director entre 2021 y 2022 y se había retirado hace cuatro meses.
Como ya se informó, al menos tres personas resultaron heridas tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada sobre Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás, donde se encuentran desplegadas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.
Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida en el lugar con oxígeno, todos ellos ya fuera de peligro, según trascendió en las últimas horas de fuentes hospitalarias.
Además se supo que la que explotó fue una encomienda de tres paquetes que se recibieron en el edificio hace cuatro meses y estaban a resguardo en el piso once, descartándose que haya habido otros explosivos entre los paquetes revisados por especialistas.
A quién iba dirigida la encomienda explosiva
Por otro lado, Vanesa Petrillo informó por la señal de noticias C5N que la encomienda que contenía el explosivo que detonó estaba dirigida a nombre de un oficial retirado de la fuerza de seguridad federal.
Según fuentes del caso en el que interviene Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, el destinatario era el excomandante mayor Diego Gasparutti, quien se desempeño como director de la Escuela Superior de Gendarmería entre 2021 y 2022.
Gasparutti se encuentra actualmente retirado de la fuerza, también desde hace cuatro meses, y hacia el mediodía de este viernes había ingresado al establecimiento para retirar el envío que terminó explotando.
El juez Martínez De Giordi dispuso actuaciones del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina en una causa que en principio está caratulada como “estrago e intimidación pública”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario