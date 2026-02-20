Se conocieron las primeras imágenes de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de Bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la División de la Unidad de Investigación Antiterrorista.

explosion gendarmeria 1

Interviene en el caso Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, quien dispuso diversas actuaciones en una causa que en principio está caratulada como “estrago e intimidación pública”.