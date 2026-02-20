Una explosión en la Escuela de Gendarmería dejó heridos y obligó a evacuar el edificio

El informe preliminar indicó que la explosión se originó en una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace aproximadamente cuatro meses. Los bultos se encontraban almacenados en el piso once, bajo resguardo, cuando uno de ellos detonó de manera repentina. La onda expansiva obligó a desalojar a todo el personal y a acordonar el área mientras se verificaba que no hubiera otros artefactos peligrosos en el lugar.