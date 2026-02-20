Una explosión en la Escuela de Gendarmería dejó heridos y obligó a evacuar el edificio
Un paquete que permanecía bajo resguardo detonó en el piso once de la sede ubicada en Paseo Colón 533. Tres personas sufrieron quemaduras y dos fueron derivadas al Hospital Argerich.
Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, situada en el barrio porteño de San Nicolás, cuando una encomienda explotó dentro del edificio y dejó como saldo tres personas heridas. El estallido ocurrió en la sede ubicada en la Avenida Paseo Colón 533 y generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en la zona.
Según la información oficial, el episodio activó un protocolo inmediato que incluyó la evacuación total del inmueble por prevención. De acuerdo al parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la detonación se produjo en horas de la tarde y afectó a tres personas que sufrieron quemaduras.
Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Argerich para recibir atención médica especializada, mientras que otra persona fue asistida en el lugar con suministro de oxígeno. En el edificio trabajan habitualmente once móviles y personal administrativo, por lo que la evacuación se realizó con rapidez para evitar mayores consecuencias.
El informe preliminar indicó que la explosión se originó en una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace aproximadamente cuatro meses. Los bultos se encontraban almacenados en el piso once, bajo resguardo, cuando uno de ellos detonó de manera repentina. La onda expansiva obligó a desalojar a todo el personal y a acordonar el área mientras se verificaba que no hubiera otros artefactos peligrosos en el lugar.
Tras el llamado al 911, registrado a las 13.24, arribaron al edificio efectivos de Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal. También participaron el jefe de explosivos, el superintendente de bomberos, oficiales superiores de investigaciones y agentes de la división de la unidad de investigación antiterrorista, quienes trabajaron para asegurar la escena y evaluar el origen del paquete.
La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que buscan determinar quién envió la encomienda y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que permaneciera almacenada durante tanto tiempo. Mientras tanto, el operativo de seguridad se extendió durante varias horas y el tránsito en las inmediaciones fue restringido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario