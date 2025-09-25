Así quedó la camioneta en la que se fueron las chicas asesinadas en Florencio Varela tras ser incendiada

Imágenes muestran a las tres jóvenes subiéndose a la camioneta el viernes por la noche, momento a partir del cual no se supo nada más de ellas. Hasta este jueves por la mañana no estaba confirmado aun quién es la persona que manejaba el vehículo.

La camioneta quedó reducida a sus cenizas y será analizada por los peritos.

camioneta triple crimen narco la tablada

Si bien hasta el momento se desconoce quién fue la persona que pasó a buscar a las jóvenes por La Tablada para trasladarlas hasta Florecio Varela, se informó que ya son varios los detenidos.

Hasta el momento trascendió el nombre de cuatro de ellos. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Todos se encuentran acusados del delito de homicidio agravado.

Según informaron en C5N, Miguel Ángel Villanueva Silva es el único integrante del clan narco criminal orgánico. Por este motivo, los investigadores sospechan que habría sido él quien manejó la camioneta.

detenidos triple crimen florencio varela