Así quedó la camioneta en la que se fueron las chicas asesinadas en Florencio Varela tras ser incendiada
El vehículo fue prendido fuego en un descampado cerca de la casa donde encontraron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El triple crimen en Florencio Varela suma imágenes y detalles escalofriantes con el avance de la investigación. En las últimas horas se conoció un video que muestra el momento en el que la camioneta en la que trasladaron a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue incendiada en un descampado y cómo quedó el vehículo.
La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente melliza, fue incendiada en un descampado ubicado cerca del cruce de las calles Río Turbio y Mar Chiquita, a metros de una escuelita de fútbol.
Con información de las cámaras de seguridad de la zona y relatos de los vecinos, los investigadores determinaron que el incendio de la camioneta comenzó pasadas las 5 de la madrugada del sábado.
Todo sucedió a unos 700 metros de la casa en la que el miércoles encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, enterrados en un pozo cavado en un jardín.
Imágenes muestran a las tres jóvenes subiéndose a la camioneta el viernes por la noche, momento a partir del cual no se supo nada más de ellas. Hasta este jueves por la mañana no estaba confirmado aun quién es la persona que manejaba el vehículo.
La camioneta quedó reducida a sus cenizas y será analizada por los peritos.
Si bien hasta el momento se desconoce quién fue la persona que pasó a buscar a las jóvenes por La Tablada para trasladarlas hasta Florecio Varela, se informó que ya son varios los detenidos.
Hasta el momento trascendió el nombre de cuatro de ellos. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Todos se encuentran acusados del delito de homicidio agravado.
Según informaron en C5N, Miguel Ángel Villanueva Silva es el único integrante del clan narco criminal orgánico. Por este motivo, los investigadores sospechan que habría sido él quien manejó la camioneta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario