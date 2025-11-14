MinutoUno

Los impresionantes videos de la explosión en un predio de Ezeiza

Sociedad

Testigos ocasionales del siniestro usaron las redes sociales para divulgar impresionantes imágenes de la deflagración que produjo el accidente, sacudiendo a toda la zona.

Como ya se informó, una avioneta cayó en la noche de este viernes sobre la central térmica de Ezeiza, provocando posteriormente la explosión de una fábrica agroquímica lindera, sembrando la alarma entre los residentes, muchos de los cuales utilizaron las redes sociales para difundir imágenes del impresionante siniestro.

Según trascendió, la fábrica que explotó está ubicada en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas y la explosión causó una nube tóxica, por lo cual se pidió a la población encerrarse en sus casas y cerrar todas las aberturas para evitar el ingreso del humo.

La Municipalidad de Ezeiza emitió esa recomendación y lanzó una alerta roja, poniendo a disposición todos los esquipos de rescate, bomberos, autoridades policiales y hospitales de la zona.

En tanto, varias dotaciones de Bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir el incendio de gran magnitud. Por el momento se desconoce si hubo víctimas.

explosión ezeiza
explosión ezeiza2
incendio ezeiza 3
ezeiza1
ezeiza2

NOTA EN DESARROLLO

