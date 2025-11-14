Los impresionantes videos de la explosión en un predio de Ezeiza
Testigos ocasionales del siniestro usaron las redes sociales para divulgar impresionantes imágenes de la deflagración que produjo el accidente, sacudiendo a toda la zona.
Como ya se informó, una avioneta cayó en la noche de este viernes sobre la central térmica de Ezeiza, provocando posteriormente la explosión de una fábrica agroquímica lindera, sembrando la alarma entre los residentes, muchos de los cuales utilizaron las redes sociales para difundir imágenes del impresionante siniestro.
Según trascendió, la fábrica que explotó está ubicada en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas y la explosión causó una nube tóxica, por lo cual se pidió a la población encerrarse en sus casas y cerrar todas las aberturas para evitar el ingreso del humo.
La Municipalidad de Ezeiza emitió esa recomendación y lanzó una alerta roja, poniendo a disposición todos los esquipos de rescate, bomberos, autoridades policiales y hospitales de la zona.
En tanto, varias dotaciones de Bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir el incendio de gran magnitud. Por el momento se desconoce si hubo víctimas.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario