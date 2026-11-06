Con la visita del papa León XIV se estima un fuerte movimiento económico en la Ciudad de Buenos Aires
Según estimaciones oficiales, su llegada movilizará más de 1,24 millones de visitantes y generará un impacto económico superior a los US$88 millones de dólares.
La llegada del papa León XIV a la Argentina no solo despierta expectativas entre millones de fieles, sino que también proyecta un importante impacto turístico y económico para las ciudades donde encabezará eventos que se prevén multitudinarios.
En efecto, a pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre y con estadía hasta el 11, aumentó de manera exponencial el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido.
Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Luján se multiplicaron por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%.
En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, podría recibir más de 1,24 millones de visitantes durante los días centrales de la visita papal y generar un movimiento económico superior a los US$88 millones.
De acuerdo a previsiones del Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre arribarán a la capital argentina más de 240.000 turistas que pernoctarán en hoteles y alojamientos temporarios.
A ellos se sumará cerca de un millón de excursionistas que viajarán por el día para participar en las celebraciones religiosas y actividades vinculadas con la presencia del Pontífice, con una misa central en el Monumento a los Españoles.
Efecto directo en operadores turísticos de la Ciudad
El flujo de visitantes tendrá un efecto directo sobre sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos, que se preparan para una demanda extraordinaria durante los días de la visita.
Las autoridades porteñas consideran que el acontecimiento representa una oportunidad para exhibir la oferta turística y patrimonial de Buenos Aires ante visitantes llegados desde distintos puntos del país y del exterior.
En ese marco, se programaron intervenciones especiales en espacios emblemáticos de la Ciudad, entre ellas iluminaciones artísticas en el Obelisco, el Teatro Colón, el Cabildo, el Planetario, la Floralis Genérica y otros monumentos representativos; también en 37 templos porteños, incluida la Catedral Metropolitana.
La visita también servirá para potenciar circuitos turísticos relacionados con la historia de la Iglesia en la Argentina y con la figura del papa Francisco. Entre las propuestas organizadas para visitantes y residentes se incluyen recorridos por Monserrat, Flores, San Telmo y otros barrios con fuerte valor histórico y religioso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario