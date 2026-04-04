Asombro en Río Negro por restos de un cohete chino surcando el cielo nocturno: el video
Ocurrió en la madrugada de este sábado y fue visible desde Bariloche hasta Viedma. Qué fue lo que se convirtió en bola de fuego.
Una intensa estela de luz atravesó la madrugada patagónica y llamó la atención de cientos de vecinos de Río Negro. Minutos después, especialistas confirmaron que se trató del reingreso a la atmósfera de una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B (Long March 4B), utilizado recientemente en una misión espacial.
El fenómeno se registró alrededor de las 0.41 de este sábado y pudo verse con claridad desde distintas localidades rionegrinas, entre ellas Bariloche, General Roca y Viedma. En videos y fotos compartidos en redes sociales se observa una “lluvia de fuego” que desciende lentamente, generando sorpresa e incertidumbre entre los testigos.
Fuentes especializadas en vigilancia espacial informaron a Noticias Argentinas que el objeto era parte del vehículo de transporte utilizado para liberar una carga útil en el espacio. Al finalizar su tarea, la estructura fue descartada y, al entrar en contacto con las capas superiores de la atmósfera, la fricción provocó una combustión extrema.
A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presentó una velocidad menor y una fragmentación visible que permitió su identificación casi inmediata por parte de los aficionados a la astronomía y organismos de control.
Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas, confirmando que la inmensa mayoría de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie terrestre. __IP__
El evento, que duró varios segundos, pudo ser documentado en videos compartidos de forma masiva en redes sociales, donde se observó el característico rastro de fragmentos incandescentes perdiendo altura sobre el horizonte rionegrino.
Este tipo de eventos no es inusual, aunque sí poco frecuente de observar con tanta claridad. La mayoría de los restos espaciales se desintegran antes de llegar a la superficie terrestre, por lo que no representan riesgo para la población, aunque suelen generar gran impacto visual y repercusión entre quienes logran presenciarlos.
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