Asombro en Río Negro por restos de un cohete chino surcando el cielo nocturno: el video

A diferencia de un meteoro natural, el bólido artificial presentó una velocidad menor y una fragmentación visible que permitió su identificación casi inmediata por parte de los aficionados a la astronomía y organismos de control.

Las autoridades locales no reportaron daños materiales ni caída de piezas sólidas en zonas urbanas, confirmando que la inmensa mayoría de la estructura se consumió por el calor extremo antes de alcanzar la superficie terrestre. __IP__

El evento, que duró varios segundos, pudo ser documentado en videos compartidos de forma masiva en redes sociales, donde se observó el característico rastro de fragmentos incandescentes perdiendo altura sobre el horizonte rionegrino.

Este tipo de eventos no es inusual, aunque sí poco frecuente de observar con tanta claridad. La mayoría de los restos espaciales se desintegran antes de llegar a la superficie terrestre, por lo que no representan riesgo para la población, aunque suelen generar gran impacto visual y repercusión entre quienes logran presenciarlos.