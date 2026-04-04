La Iglesia advierte por el aumento de la demanda de asistencia social: "Se nota el incremento"
La Conferencia Episcopal mostró su preocupación porque se pongan en "funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”.
En el marco de Semana Santa, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó su preocupación por la situación social del país y aseguró que “se nota el incremento del número de personas que piden ayuda”. Durante declaraciones radiales, el arzobispo sostuvo: “Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”. En esa línea, vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios e indicó que el aumento de la demanda alcanza también a Cáritas.
Colombo se refirió este sábado al contraste entre el desarrollo de sectores económicos, como Vaca Muerta —presentado como un ejemplo de crecimiento—, y la situación cotidiana en las ciudades. Al respecto, planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. Además, alertó que “se incrementa el número de personas que piden ayuda” y llamó a que “todos los mecanismos del Estado” se sumen a resolver la situación.
Por otro lado, el arzobispo abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló la falta de pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de espacios: “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó. En ese punto, detalló: “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”.
La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud expresando su preocupación y señaló que desde la Iglesia tienen la necesidad de “que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”. Colombo agregó que existen instancias de diálogo en marcha y afirmó: “Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”.
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