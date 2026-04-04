La Iglesia advierte por el aumento de la demanda de asistencia social: "Se nota el incremento"

Conferencia Episcopal Argentina

Por otro lado, el arzobispo abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló la falta de pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de espacios: “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó. En ese punto, detalló: “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”.