Javier Milei calificó de "aberrante" el ataque antisemita a una mujer y su bebé en Palermo: su tuit
Tras viralizarse el video donde la víctima de discriminación contaba el difícil momento que le tocó atravesar, el jefe de Estado se expresó en redes sociales.
En las últimas horas, trascendió un nuevo caso de antisemitismo contra una mujer y su bebé en Palermo: Michelle Iman Schmukler denunció que un vecino la agredió a ella y a su bebé de ocho meses, arrojándoles un objeto de metal desde su ventana, y que, tras ser increpado, el atacante deslizó haber "fallado en la puntería", dando a entender que la intención era herirlos o matarlos. Además, la víctima reveló que no fue esta la primera vez en que fueron agredidos por este hombre.
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, Javier Milei se expresó en sus redes sociales. Confeso defensor de Israel y del judaísmo en general, el presidente de la Nación compartió el video donde Michelle relataba el terrible episodio y escribió en X: "Aberrante. No lo vamos a permitir. Fin", dejando en claro que intervendrá en lo sucedido.
El relato de Michelle sobre el ataque antisemita que sufrió con su hijo
El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando Michelle se encontraba jugando con su en el patio de su casa. "Estaba acostada y escuché que había una persona diciendo judía, judía, judía'", relató la mujer sobre cómo empezó la agresión. "Miro y esta persona me dice 'ahora encima tenés un hijo judío, que asco', y me tira un fierro por la ventana", relató en el video que compartió en su cuenta de Instagram para hacer la denuncia pública.
La familia llamó a la Policía de la Ciudad para que intervenga y la reacción del vecino fue sorprendente: "Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y se lamentó por no haber tenido puntería", contó la mujer.
Indignada, aseguró que los efectivos de la policía porteña no intervinieron en el tema y solo le dieron un botón antipánico: "Nos dijeron que nos mudáramos de edificio", contó Michelle. "Una persona nos atacó desde su ventana y sigue en su casa como si nada", se lamentó la pareja de Schmukle.
Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, la DAIA presentó una denuncia formal: "Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio. Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento", comunicaron desde la delegación.
