Javier Milei calificó de "aberrante" el ataque antisemita a una mujer y su bebé en Palermo: su tuit

La familia llamó a la Policía de la Ciudad para que intervenga y la reacción del vecino fue sorprendente: "Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y se lamentó por no haber tenido puntería", contó la mujer.

Indignada, aseguró que los efectivos de la policía porteña no intervinieron en el tema y solo le dieron un botón antipánico: "Nos dijeron que nos mudáramos de edificio", contó Michelle. "Una persona nos atacó desde su ventana y sigue en su casa como si nada", se lamentó la pareja de Schmukle.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, la DAIA presentó una denuncia formal: "Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio. Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento", comunicaron desde la delegación.

