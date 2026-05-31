Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 31 de mayo

En tanto, para el martes 2, el pronóstico indica un día nublado y una noche mayormente nublada. Al igual que el primer día de la semana, la temperatura oscilará entre los 10 y 15°C, en lo que se espera que sea una semana inestable.

Cuándo regresan las lluvias al AMBA

De acuerdo a la información proporcionada por el sitio Meteored, este próximo lunes se esperan lluvias, aunque con baja probabilidad. Las mismas se esperan para la mañana, entre las 8 y las 11. No obstante, este será sólo el comienzo de una semana inestable que tendrá una seguidilla de cinco días con precipitaciones.

Desde el jueves 4 de junio, se espera que la inestabilidad vaya creciendo. Del mismo modo, el viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica.

En tanto, los peores días serán el sábado 6, domingo 7 y lunes 8, donde se concentrará el mayor caudal de agua. Al menos en lo que respecta al domingo, se espera que todo el día haya lluvias, opacando por completo el fin de semana y significando la continuidad de tormentas que tendrán su feroz inicio en la noche del sábado.

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