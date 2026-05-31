Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 31 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio su veredicto para el clima de este domingo, en el cierre del quinto mes del año. Todos los detalles.
Con un inicio de jornada fresco y algunas neblinas, porteños y bonaerenses se preparan para atravesar el último día del fin de semana y del mes. Para este domingo 31 de mayo, el pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) indica condiciones de cielo cubierto tanto durante el día como por la noche.
La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C. Los niveles de humedad se mantendrán en el 78%, acompañados por un índice UV bajo de 2. El viento provendrá del sector oeste a una velocidad constante de 3 mph, y la probabilidad de precipitaciones (lluvia) será nula.
Pronóstico extendido para el AMBA: cómo arrancará junio
El lunes 1 de junio estará nublado tanto de día como de noche, con una temperatura máxima de 15°C y una mínima de 10°C. Se espera una humedad del 83%, un índice UV de 0 y vientos desde el sudeste a 8 mph. La probabilidad de lluvia será del 20% durante el día y del 10% por la noche.
En tanto, para el martes 2, el pronóstico indica un día nublado y una noche mayormente nublada. Al igual que el primer día de la semana, la temperatura oscilará entre los 10 y 15°C, en lo que se espera que sea una semana inestable.
Cuándo regresan las lluvias al AMBA
De acuerdo a la información proporcionada por el sitio Meteored, este próximo lunes se esperan lluvias, aunque con baja probabilidad. Las mismas se esperan para la mañana, entre las 8 y las 11. No obstante, este será sólo el comienzo de una semana inestable que tendrá una seguidilla de cinco días con precipitaciones.
Desde el jueves 4 de junio, se espera que la inestabilidad vaya creciendo. Del mismo modo, el viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica.
En tanto, los peores días serán el sábado 6, domingo 7 y lunes 8, donde se concentrará el mayor caudal de agua. Al menos en lo que respecta al domingo, se espera que todo el día haya lluvias, opacando por completo el fin de semana y significando la continuidad de tormentas que tendrán su feroz inicio en la noche del sábado.
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