Ataque en un colegio de La Plata: un exalumno irrumpió y golpeó a varios estudiantes
El joven ingresó sin autorización al Colegio Normal 2 y desató una violenta pelea en el patio. Una preceptora que intentó intervenir fue golpeada y debió recibir tres puntos de sutura.
Una jornada escolar en el Colegio Normal 2 de La Plata se transformó en un caos cuando un exalumno ingresó al establecimiento y comenzó a golpear a varios estudiantes. El violento episodio ocurrió en el patio del colegio y fue registrado por testigos, generando conmoción entre los alumnos, docentes y padres.
En medio del descontrol, una preceptora intentó frenar la pelea, pero fue derribada y sufrió una herida en la cabeza que requirió tres puntos de sutura. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el agresor lanza golpes y patadas a sus excompañeros, mientras los presentes gritan y tratan de separarlo.
Según testigos, el joven habría ingresado junto a los alumnos del turno mañana, aprovechando que las puertas estaban abiertas. Algunos sostienen que entró con la intención de atacar a un estudiante de sexto año con quien mantenía un conflicto previo.
La auxiliar herida fue asistida rápidamente por personal médico y se encuentra fuera de peligro, aunque el hecho encendió las alarmas en la comunidad educativa. Padres y docentes se acercaron al colegio preocupados por la falta de controles de acceso.
“Nos enteramos por los grupos de WhatsApp y vinimos de inmediato. Es gravísimo que cualquiera pueda entrar así”, comentó una madre a los medios locales. Docentes y preceptores expresaron su indignación ante lo sucedido y reclamaron mayor seguridad en los establecimientos escolares.
Una trabajadora del colegio aseguró que no es la primera vez que ocurren incidentes violentos y que las autoridades educativas “no toman medidas efectivas”. “Queremos trabajar tranquilos, pero la situación es cada vez más difícil. La directora hace lo que puede, pero los inspectores no aparecen”, sostuvo.
El hecho derivó en la apertura de una causa judicial y en una investigación administrativa interna. Mientras tanto, el colegio anunció una jornada de reflexión y contención para los estudiantes y el personal docente. La comunidad educativa pide que se revisen los protocolos de ingreso y se refuercen las medidas de prevención para evitar que la violencia vuelva a irrumpir dentro de las aulas.
