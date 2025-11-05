Ataque en un colegio de La Plata: un exalumno irrumpió y golpeó a varios estudiantes

Una trabajadora del colegio aseguró que no es la primera vez que ocurren incidentes violentos y que las autoridades educativas “no toman medidas efectivas”. “Queremos trabajar tranquilos, pero la situación es cada vez más difícil. La directora hace lo que puede, pero los inspectores no aparecen”, sostuvo.

El hecho derivó en la apertura de una causa judicial y en una investigación administrativa interna. Mientras tanto, el colegio anunció una jornada de reflexión y contención para los estudiantes y el personal docente. La comunidad educativa pide que se revisen los protocolos de ingreso y se refuercen las medidas de prevención para evitar que la violencia vuelva a irrumpir dentro de las aulas.