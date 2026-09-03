ATE pospuso el paro en aeropuertos y le exigió al Gobierno convocar a una audiencia
El Ministerio de Capital Humano había exigido el cumplimiento de un "servicio esencial" con un mínimo del 75% de las tareas operativas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió este jueves posponer hasta nuevo aviso el paro programado en 27 aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza involucraba a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y había generado preocupación entre los pasajeros por posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones.
La protesta estaba prevista desde las 9 de este jueves y había comenzado con una manifestación en los accesos al Aeroparque Jorge Newbery, donde se registraron restricciones parciales en la circulación vehicular.
Finalmente, el paro quedó sin efecto hasta nuevo aviso. De esta manera, el escenario de posibles interrupciones que había sido advertido para los vuelos comerciales no se concretará bajo el esquema originalmente anunciado.
Por qué ATE había convocado al paro
Desde ATE atribuyeron la decisión a una serie de reclamos que, según denunciaron, todavía no habían obtenido respuesta del Gobierno. El sindicato cuestionó el incumplimiento de acuerdos salariales, la falta de respuesta a los pedidos vinculados con las condiciones laborales y el desfinanciamiento de distintas áreas operativas y de fiscalización vinculadas al sistema aeroportuario.
A la cuestión salarial se suma la denuncia de ATE sobre el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de distintas áreas. El gremio remarcó que los trabajadores acumularon una pérdida cercana al 40% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Otro de los puntos planteados por ATE está relacionado con las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según el sindicato, los trabajos de refacción y ampliación avanzan sin una actualización de las partidas presupuestarias necesarias para las áreas involucradas, lo que genera dificultades para contar con las herramientas y recursos necesarios.
También, se suma la situación de trabajadores de una empresa tercerizada que prestan tareas en el Aeroparque Jorge Newbery. Un grupo de empleados se movilizó este jueves para reclamar por despidos y pedir la reincorporación del personal afectado.
La decisión de posponer la medida de fuerza fue anunciada al filo del horario previsto para su comienzo. El gremio había asegurado que durante las asambleas, el personal garantizará únicamente los servicios considerados esenciales, entre ellos los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y vuelos oficiales.
Ante el anuncio de la medida, el Gobierno reaccionó con la intimación a los trabajadores para que cumplieran con el “servicio esencial” de funcionamiento del 75% de las tareas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ahora se abre un compás de espera y en los próximos días se verá cómo evoluciona el conflicto.
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