ATE pospuso el paro en aeropuertos y le exigió al Gobierno convocar a una audiencia

Otro de los puntos planteados por ATE está relacionado con las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según el sindicato, los trabajos de refacción y ampliación avanzan sin una actualización de las partidas presupuestarias necesarias para las áreas involucradas, lo que genera dificultades para contar con las herramientas y recursos necesarios.

También, se suma la situación de trabajadores de una empresa tercerizada que prestan tareas en el Aeroparque Jorge Newbery. Un grupo de empleados se movilizó este jueves para reclamar por despidos y pedir la reincorporación del personal afectado.

La decisión de posponer la medida de fuerza fue anunciada al filo del horario previsto para su comienzo. El gremio había asegurado que durante las asambleas, el personal garantizará únicamente los servicios considerados esenciales, entre ellos los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y vuelos oficiales.

Ante el anuncio de la medida, el Gobierno reaccionó con la intimación a los trabajadores para que cumplieran con el “servicio esencial” de funcionamiento del 75% de las tareas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Ahora se abre un compás de espera y en los próximos días se verá cómo evoluciona el conflicto.