En qué líneas de colectivos se puede viajar sin la SUBE en Buenos Aires
El sistema SUBE sumó nuevas líneas de colectivos en el AMBA donde se puede pagar con tarjetas sin contacto y celular. Mirá el listado completo y cómo viajar.
La apertura del sistema SUBE continúa expandiéndose con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras la incorporación de nuevos medios de pago electrónico. Miles de usuarios de colectivos ueden abonar su boleto directamente con tarjetas de débito, crédito o código QR en una gran cantidad de ramales habilitados.
Cómo pagar el pasaje de colectivo sin la tarjeta SUBE
IMPORTANTE: Fallas en la SUBE: no se pueden acreditar las cargas desde el celular y crece la bronca entre los usuarios
Para viajar sin necesidad de contar con el plástico habitual, los pasajeros pueden optar por cualquiera de las siguientes alternativas digitales:
- Tarjetas sin contacto: plásticos de débito, crédito o prepagas emitidos por Visa y Mastercard.
- Dispositivos móviles: celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC vinculados a tarjetas bancarias.
- Código QR: escaneando la pantalla del teléfono directamente en el lector óptico ubicado debajo del validador.
- Tarifa habitual: el valor del boleto se mantiene exactamente igual al de una tarjeta registrada, sin recargos. Quienes sigan usando la credencial tradicional mantienen intactos los beneficios sociales y los descuentos escalonados de la Red SUBE.
El listado de líneas de colectivo habilitadas en el AMBA
Las opciones de pago alternativas ya se encuentran operativas en una amplia red de servicios que abarcan distintas jurisdicciones metropolitanas:
- Líneas de CABA (29): 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
- Líneas de Jurisdicción Nacional (104): 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
- Líneas de Jurisdicción Provincial: 200, 202, 203, 205, 214, 215, 218, 222, 225, 228A, 236, 238, 242, 245, 252, 263B, 264, 269, 271, 273, 275, 277, 283, 284, 288, 297, 298, 299, 306, 307, 311, 312, 314, 315, 317, 322, 324, 325, 327, 329, 336, 338, 354, 365, 370, 371, 373, 378, 382, 384, 385, 388, 392, 394, 395, 403, 404, 406, 410, 414, 418, 422, 429, 435, 440, 441, 443, 445 y 448.
- Líneas Municipales: Mercedes (1, 2B); Merlo (500D, 503A, 504A); General Rodríguez (500); Moreno (501G); Esteban Echeverría (501C); Cañuelas (502); La Plata (503 Este, 506 F, 508 C, 561 B y Línea Oeste); Ituzaingó (504); Presidente Perón (504); Florencio Varela (501E, 504C, 505); Pilar (501B, 503); Almirante Brown (501A, 505, 506, 514, 515, 521); San Vicente (503C); Ezeiza (518); Lanús (521A, 522, 523, 524, 526, 527); Lomas de Zamora (540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561, 562); Avellaneda (570); Quilmes (583); La Matanza (620, 622, 624, 628, 630); Morón (634, 635); San Fernando (710); San Miguel (740) y José C. Paz (741).
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