Atención pasajeros: el Tren Mitre interrumpe el ramal Tigre y complica a miles de usuarios

El plan integral contempla, en un plazo estimado de 24 meses, la renovación de 40 kilómetros de vías y 47 kilómetros de tercer riel, la modernización de 23 aparatos de vía, el reemplazo de paragolpes en Tigre, y la intervención de 65 puentes, alcantarillas y pasos a nivel. En total, serán 24 cruces vehiculares y 22 peatonales los que recibirán mejoras estructurales.

Si bien la interrupción temporal representa una complicación para miles de usuarios que habitualmente utilizan la línea para trasladarse hacia el norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad, desde Trenes Argentinos remarcan que se trata de trabajos imprescindibles para garantizar un servicio más seguro y eficiente en el mediano plazo.

De esta forma, los pasajeros deberán planificar alternativas de transporte hasta la normalización prevista para el miércoles 24, con la expectativa de que las obras permitan dejar atrás años de deficiencias en el ramal Tigre y en toda la Línea Mitre.