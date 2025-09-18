Atención pasajeros: el Tren Mitre interrumpe el ramal Tigre y complica a miles de usuarios
Desde el sábado hasta el martes, varios servicios funcionarán con restricciones por trabajos de renovación de vías y señalamiento.
Trenes Argentinos anunció que durante cuatro días consecutivos, entre el sábado 20 y el martes 23, el ramal Tigre de la Línea Mitre permanecerá totalmente fuera de servicio. En paralelo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre prestarán un servicio reducido: únicamente circularán entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras, sin llegar a la terminal de Retiro. Se prevé que el miércoles 24 se normalicen todos los recorridos.
Las obras forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, impulsado por el Gobierno Nacional, que busca revertir décadas de deterioro en la infraestructura ferroviaria. Según detallaron, la antigüedad de los durmientes y rieles -en muchos casos con más de 40 años de uso- generó que el trazado acumule más de 40 sectores con velocidad limitada, ocasionando demoras, cancelaciones e incluso suspensiones de servicios.
En el ramal Tigre, los trabajos se concentrarán en dos sectores clave. En la estación Acassuso, entre los cruces de Güemes y Perú, se realizará el desarme de las vías existentes, la colocación de nuevo material y la reconexión del sistema de señalamiento. En simultáneo, en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel Ayacucho, se avanzará con la renovación completa de vías, el montaje del tercer riel y su integración al nuevo sistema de control.
Cortes en el Tren Mitre: Tigre suspendido y cambios en el servicio hacia Retiro
Además, se continuará con la instalación de fibra óptica y la migración hacia un moderno sistema de señalamiento entre las estaciones Tres de Febrero y Colegiales. Estas tareas apuntan a optimizar la seguridad operacional y reducir los riesgos de incidentes en un trazado con alto volumen de pasajeros diarios.
El plan integral contempla, en un plazo estimado de 24 meses, la renovación de 40 kilómetros de vías y 47 kilómetros de tercer riel, la modernización de 23 aparatos de vía, el reemplazo de paragolpes en Tigre, y la intervención de 65 puentes, alcantarillas y pasos a nivel. En total, serán 24 cruces vehiculares y 22 peatonales los que recibirán mejoras estructurales.
Si bien la interrupción temporal representa una complicación para miles de usuarios que habitualmente utilizan la línea para trasladarse hacia el norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad, desde Trenes Argentinos remarcan que se trata de trabajos imprescindibles para garantizar un servicio más seguro y eficiente en el mediano plazo.
De esta forma, los pasajeros deberán planificar alternativas de transporte hasta la normalización prevista para el miércoles 24, con la expectativa de que las obras permitan dejar atrás años de deficiencias en el ramal Tigre y en toda la Línea Mitre.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario