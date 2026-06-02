Atraparon a un chileno con pedido de captura: llevaba drogas en una moto falsificada
El hombre circulaba en el rodado sin patente y el chasis adulterado. Al identificarlo, se dieron cuenta que se trataba de un prófugo.
Un ciudadano chileno que tenía pedido de captura fue detenido por personal de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén cuando circulaba a bordo de una moto sin patente y con el chasis falsificado. Se detectó que no se trataba de un prófugo, sino que transportaba drogas y armas.
El hecho se descubrió el domingo minutos antes del mediodía cuando la policía local realizaba un patrullaje preventivo y detectó la circulación de una moto Honda XE 150 roja sin patente, por lo que procedieron a identificar a su conductor. Todo el procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino de Neuquén capital.
Según detalló la Policía de Neuquén, al momento de verificar los antecedentes del conductor, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de nacionalidad chilena que tenía un pedido de captura vigente. Además, al inspeccionar la moto descubrieron presuntas adulteraciones en la numeración del chasis.
Ante este panorama, los efectivos policiales trasladaron al conductor a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Lo detuvieron, lo revisaron y descubrieron una sustancia sospechosa
La moto también fue llevada a la dependencia policial, lo que aportó un sorprendente giro en el caso: el conductor no solo estaba prófugo, sino que transportaba una sustancia sospechosa y dos armas blancas.
Ya dentro de la dependencia policial, personal de la división Antinarcóticos intervino en el caso y realizó una serie de pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del aprehendido. El análisis confirmó la presencia de 97 gramos de clorhidrato de cocaína, según informó el portal LM Neuquén.
Además de la droga, durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas como pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares, una balanza de precisión, una munición y las dos armas blancas.
Tras el hallazgo, personal especializado de Antinarcóticos realizó las diligencias correspondientes por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y ahora la investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.
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