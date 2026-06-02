Atraparon a un chileno con pedido de captura: llevaba drogas en una moto falsificada

Ya dentro de la dependencia policial, personal de la división Antinarcóticos intervino en el caso y realizó una serie de pruebas sobre una sustancia hallada entre las pertenencias del aprehendido. El análisis confirmó la presencia de 97 gramos de clorhidrato de cocaína, según informó el portal LM Neuquén.

Además de la droga, durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas como pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares, una balanza de precisión, una munición y las dos armas blancas.

Tras el hallazgo, personal especializado de Antinarcóticos realizó las diligencias correspondientes por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y ahora la investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.