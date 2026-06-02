Tragedia en Tierra del Fuego: encuentran los cuerpos de un guía de montaña y una turista uruguaya
El par había emprendido una excursión de 14 kilómetros al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia. Los reportaron como desaparecidos el lunes por la noche.
Personal de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía de Tierra del Fuego recuperó este martes los cuerpos de un guía de montaña local y una turista de Uruguay que habían sido reportados como desaparecidos el lunes por la noche, tras emprender una excursión al glaciar Vinciguerra, una de las atracciones más visitadas de la provincia.
Los cuerpos del guía de montaña Emiliano Feidas y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira fueron hallados en la madrugada del martes en la sección superior del glaciar, que presenta complicaciones técnicas por el hielo, la pendiente del terreo y la baja visibilidad.
La búsqueda se inició el lunes a la noche tras la denuncia de la familia del guía por falta de noticias del par, informó el sitio Ushuaia 24.
Feidas, que tenía alrededor de 40 años, era un guía experimentado y especialista en excursiones de trekking en Tierra del Fuego, y por eso podía encarar en junio el sendero del glaciar Vinciguerra, al cual se accede desde el norte de Ushuaia.
El guía y la turista de 25 años debían recorrer 14 kilómetros, entre ida y vuelta, en un lapso de ocho horas. Para esa excursión era clave llevar el equipo adecuado y tener conocimiento del terreno, dos cosas que Feidas publicitaba en sus redes sociales.
Pero para la madrugada del martes sus cuerpos sin vida yacían en la zona superior del glaciar, y le quedó al personal de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía de Tierra del Fuego la tarea de bajarlos de la montaña.
Por el momento no hay detalles oficiales sobre cómo murió el par, pero las autoridades suponen que las condiciones del terreno y la baja visibilidad podrían haber provocado que sufrieran una caída en una zona de pendiente pronunciada, lo que les habría provocado la muerte.
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