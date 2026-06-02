Tragedia en Tierra del Fuego: encuentran los cuerpos de un guía de montaña y una turista uruguaya

El guía y la turista de 25 años debían recorrer 14 kilómetros, entre ida y vuelta, en un lapso de ocho horas. Para esa excursión era clave llevar el equipo adecuado y tener conocimiento del terreno, dos cosas que Feidas publicitaba en sus redes sociales.

Pero para la madrugada del martes sus cuerpos sin vida yacían en la zona superior del glaciar, y le quedó al personal de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía de Tierra del Fuego la tarea de bajarlos de la montaña.

Por el momento no hay detalles oficiales sobre cómo murió el par, pero las autoridades suponen que las condiciones del terreno y la baja visibilidad podrían haber provocado que sufrieran una caída en una zona de pendiente pronunciada, lo que les habría provocado la muerte.