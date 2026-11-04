Aumento en la VTV bonaerense: confirman el nuevo tarifario para la revisión vehicular
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires contempla exenciones y bonificaciones que varían según el tipo de usuario o vehículo.
Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago. Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos tienen derecho a un descuento del 50% sobre el valor de la verificación.
Ese mismo porcentaje de bonificación alcanza también a los vehículos de más de 20 años de antigüedad y a las unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar.
La Provincia autorizó un aumento
En términos nominales, se trata de un aumento del 17,56 por ciento con respecto a los precios que estuvieron vigentes desde enero y hasta ayer. En ese periodo la inflación acumulada fue superior al 23 por ciento por lo que, en términos reales, la tarifa tuvo una caída aproximada del 4,9%.
Para la actualización las autoridades tomaron como referencia el acuerdo paritario firmado por el SMATA y la CAVEA para el periodo abril-junio. Sin embargo, ya hay uno nuevo para el trimestre julio-agosto-septiembre que si se aplica llevaría a la tarifa básica de la VTV por encima de los 120 mil pesos.
Cuánto sale la VTV en Provincia con el aumento de octubre
Con el nuevo cuadro tarifario, los valores de referencia para las principales categorías quedaron así:
- vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105
- vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264
- motos: $45.614
El valor anterior de la tarifa básica estaba vigente desde el 16 de enero de 2026, cuando pasó a $97.057. Con el aumento de octubre, el costo para los autos de hasta 2.500 kilos quedó por encima de los $114.000.
El mecanismo tarifario está vinculado con los salarios del sector. Según la información difundida junto con la actualización, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, contemplado en el convenio colectivo.
Para el período tomado como referencia, ese sueldo se fijó en $1.630.085,67, base que se toma como referencia para establecer el nuevo importe.
La inspección debe realizarse en una planta habilitada por la Provincia. Antes de presentarse, conviene consultar el precio vigente para la categoría del vehículo y comprobar que el turno corresponda a una instalación autorizada. El portal oficial de la VTV bonaerense permite iniciar la gestión del turno y consultar la información del servicio en vtv.gba.gob.ar.
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